Mistrz świata we fryzjerstwie: Na włosy najlepszy jest... majonez

O nowościach i naturalnych kosmetykach w świecie fryzjerstwa rozmawiamy z Błażejem Adamusem. Najlepszy fryzjer świata uważa, że na włosy najlepszy jest... domowy majonez.

Zdjęcie Nie ma nic piękniejszego niż zdrowe, zadbane włosy /©123RF/PICSEL

PAP Life: Poleca pan naturalne kosmetyki do włosów?

Reklama

Błażej Adamus: Tak. Uważam, że olejek z kwiatu monoi jest świetnym naturalnym kosmetykiem, ale w Polsce jest jeszcze mało znany. Doskonale nawilża włos, ale nie obciąża go tak jak olejek arganowy czy kokosowy, bo nie jest tłusty. Fajne jest, że ludzie zwracają uwagę na naturalną pielęgnację włosów i ciała. To dobrze, że nastał taki czas.

Ale czy naturalne kosmetyki są równie skuteczne. Szampon, który się nie pieni w ogóle myje włosy?

- Tak, właśnie taki jest najlepszy, ten który się najmniej pieni, wtedy mamy pewność, że jest całkowicie naturalny. Jeśli na etykiecie w zawartości kosmetyku znajduje się dużo roślin, to musi to być dobre, wszystko co pochodzi od natury jest najlepsze. Teraz każda firma fryzjerska posiada w swej ofercie kosmetyki z serii ekologicznej, jeszcze 10 lat temu mogliśmy tylko o tym pomarzyć. Może niedługo w ogóle nie będzie rozjaśniaczy i głębokiego zniszczenia włosa, życzyłbym sobie tego.

Może pan nam zdradzić jakieś domowe rytuały pielęgnacji włosów?

- Na włosy najlepszy jest majonez. Proszę się nie śmiać, naprawdę, ja sam się śmieję z tego, ale naprawdę tak uważam. Często klientki pytają konkretnie jakiej firmy jest najlepszy? A więc, najlepiej sobie samemu zrobić majonez. Wtedy wiemy, że jest bez żadnych zbędnych chemicznych dodatków.

Zdjęcie Masz dość sklepowych odżywek? Spróbuj domowego majonezu! / ©123RF/PICSEL

To co dalej robimy z tym majonezem?

- Nakładamy na włosy tak jak tradycyjną odżywkę, czekamy kilka minut, a później myjemy włosy dokładnie szamponem jak po nałożeniu odżywki. To naprawdę działa, proszę wypróbować.

A gdy wolimy jednak, aby to fryzjer zadbał o pielęgnację naszych włosów?

- Tutaj wybór mamy ogromny: różnego rodzaju ampułki, botoksy, sauny pielęgnacyjne, wszelkiego rodzaju zabiegi odbudowujące. Wszystkie te możliwości są świetne dla kondycji naszego włosa. Warto korzystać, bo nie ma nic piękniejszego niż zdrowe, zadbane włosy.

A jakie koszty musimy ponieść?

- To nie są ogromne ceny, wystarczy raz na jakiś czas skorzystać z takiego zabiegu, a po zastosowaniu całej serii zauważymy znaczną różnicę. Takie zabiegi można wykonywać tuż po farbowaniu włosów lub w innym terminie. Włosy stają się wtedy bardziej lśniące, nawilżone i odbudowane od wewnątrz, a ich kolor zachowuje blask. A jeśli chodzi o ceny, to przede wszystkim liczy się uczciwość między fryzjerem a klientem. Prawda w tym zawodzie jest bardzo ważna. Każdy chce zarobić, ale róbmy tak, aby stawka była dla każdego miła. Chciałbym, aby każdego człowieka stać było na pójście do fryzjera, aby każdy mógł zadbać o swój wizerunek.

Rozmawiała Agata Rachwał (PAP Life)