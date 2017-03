Wiosna to idealny czas, żeby zacząć biegać - przekonuje Beata Sadowska

Dlaczego warto zacząć biegać wiosną? "Bo robi się ciepło, bo bardziej się chce, bo wszystko budzi się do życia" - przekonuje PAP Life Beata Sadowska. Dziennikarka przygotowuje się do półmaratonu. Początkującym na tym dystansie radzi nie ścigać się z tłumem.

Zdjęcie Beata Sadowska /kkatny /East News

Jak przekonuje w rozmowie Beata Sadowska - znana z zamiłowania do biegania dziennikarka, autorka książki "I jak tu nie biegać!" - wiosna to idealny czas, aby zacząć przygodę z bieganiem. Dlaczego?



- Bo robi się ciepło, bo bardziej się chce, bo wszystko budzi się do życia, więc my możemy też się pobudzić do takiej aktywności fizycznej - wylicza Sadowska.

Dziennikarka zauważa też, że łatwiej jest wyjść na trening, kiedy świeci słonce, kiedy dzień jest dłuższy , a temperatura przyjazna niż wtedy, kiedy pada deszcz i jest zimno.

Już 26 marca Sadowska wystartuje w 12. PZU Półmaratonie Warszawskim. W ramach treningów rozpisanych przez jej trenera od triathlonu biega trzy razy w tygodniu, co - jak tłumaczy - w związku z obowiązkami rodzicielskimi nie jest łatwe.

- Mam dwóch małych synków - 3,5 letniego i rocznego, którego jeszcze karmię. W związku z tym, że idą mu cztery zęby na raz, w nocy budzi się od czterech do ośmiu razy, dlatego praktycznie nie sypiam. Jestem zmęczona. Natomiast mam super cel, niesamowitą motywację, żeby pójść pobiegać - przekonuje PAP Life dziennikarka, która pobiegnie charytatywnie.





Zdjęcie Beata Sadowska z powodzeniem łączy pasję z obowiązkami macierzyńskimi / VIPHOTO / East News

Dla Sadowskiej to nie będzie pierwszy półmaraton. Dziennikarka ma na swoim koncie wiele ukończonych maratonów. Tym, dla których połowa królewskiego dystansu będzie pierwszym razem radzi czerpać frajdę z biegu, podejść do niego z pokorą i nie ścigać się z tłumem.- To jest podstawowy błąd, że ci, którzy biegną pierwszy raz chcą pobiec z tłumem, który szybko ruszy. Lepiej biec swoim tempem, pilnować się, przybijać piątki kibicom, czerpać z tego jak najwięcej radości. Na rekordy zawsze jest czas - kwituje Sadowska. (PAP Life)