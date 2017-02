Sposoby na czkawkę

Dolegliwość ta nie jest groźna. Jeśli jednak trapi nas często, może sygnalizować problemy zdrowotne.

Zwykle pojawia się nieoczekiwanie i trwa kilka minut. Najczęściej jest skutkiem złych nawyków żywieniowych. Odzywa się, gdy jemy w pośpiechu, łapczywie. Połykamy wtedy dużo powietrza, a gwałtownie wypełniany żołądek rozciąga się i uciska na przeponę - najważniejszy mięsień oddechowy, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Wystąpieniu czkawki sprzyja także zbyt zimne lub za gorące jedzenie oraz ostre potrawy.

Nierzadko czkawka pojawia się po wypiciu alkoholu. Podrażnia on zakończenia nerwowe przepony i rozluźnia mięśnie gardła, żołądka itp. Podobny skutek może mieć picie gazowanego napoju, zwłaszcza w szybkim tempie. Jeśli po tego typu produktach lub jedzeniu w biegu często mamy czkawkę, wystarczy zmienić złe nawyki, by się od niej uwolnić. Gdy zjemy za dużo, czujemy się pełni i mamy ochotę na drzemkę, nie kładźmy się na prawym boku. Bo wtedy dodatkowo ugniatamy przeponę, gorzej pracują nasze drogi oddechowe, a to sprzyja czkawce. Po obfitym posiłku najkorzystniej iść na spacer.

Przyczyną tej krępującej dolegliwości bywa przewlekły stres. Gdy się denerwujemy, serce bije szybciej, oddech jest nieregularny, przepona nie pracuje rytmicznie. W takiej sytuacji może pomóc picie naparów z ziół o działaniu uspokajającym, np. z melisy, kozłka lekarskiego, dziurawca. Niekiedy bywają potrzebne uspokajające czy rozkurczowe leki na receptę.

Czkawka, która powtarza się kilka razy w miesiącu czy tygodniu i nie działają na nią domowe sposoby, może być sygnałem choroby. Najczęściej kłopotów z układem pokarmowym. Może być nietypowym objawem zapalenia błony śluzowej żołądka czy refluksu żołądkowo-przełykowego, gdy cofający się kwas żołądkowy podrażnia nie tylko gardło i przełyk, ale też nerw przepony. Inne choroby, na które może wskazywać czkawka, to wrzody żołądka czy nawet nowotwór narządów w jamie brzusznej. Niekiedy może też sygnalizować zmiany chorobowe w płucach czy śródpiersiu. Jeśli lekarz podejrzewa poważną przyczynę, zleci nam odpowiednie badania.

Proste sposoby na czkawkę

Manewry z oddechem. Robimy głęboki wdech, czekamy kilka sekund i następnie wydychamy powietrze. Podobny efekt, ale szybciej, możemy osiągnąć, gdy zrobimy 2 lub 3 wdechy i wydechy (jednak nie więcej) do papierowej torebki.

Inny manewr - po zrobieniu głębokiego wdechu zamykamy usta i uciskamy skrzydełka nosa, następnie staramy się robić wydech w taki sposób, jak byśmy próbowali się "nadąć".



Skłon z wodą. Nabieramy wody w usta, tak jak byśmy mieli się jej napić, ale nie połykamy. Następnie robimy głęboki skłon ciała i przełykamy płyn. Ta metoda zadziała, jeśli ćwiczenie powtórzymy kilka razy i w ten sposób "wypijemy" sporą ilość wody. Pamiętajmy, że nie może ona być ani chłodna, ani gorąca, bo taka może nasilić czkawkę, zamiast ją przerwać.



Ssanie i żucie. Niektórym osobom pomaga zjedzenie bez popijania wodą łyżeczki lub kostki cukru albo żucie skórki od chleba. Inny domowy sposób to ssanie kostki lodu, kawałka plasterka cytryny itp. Te czynności absorbują, a tym samym odwracają naszą uwagę od czkawki. Wtedy zmienia się rytm oddechów, co z kolei pomaga uspokoić przeponę.