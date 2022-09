Przepowiednie Baby Wangi na 2023 rok. Szokująca wizja bułgarskiej jasnowidzki

Spis treści: 01 Baba Wanga - bułgarska jasnowidzka

02 Baba Wanga i jej niezwykłe zdolności

03 Wizje Baby Wangi bywały wyjątkowo trafne

04 Przepowiednia Baby Wangi o końcu świata

05 Baba Wanga o Polsce

06 Baba Wanga na 2022 rok - spełniły się już dwie przepowiednie

07 Przepowiednie Baby Wangi na 2023 rok

Baba Wanga - bułgarska jasnowidzka

Baba Wanga to znana bułgarska jasnowidzka, która pozostawiła wiele przepowiedni. Niektóre z nich mrożą krew w żyłach, a Babie Wandze przypisuje się przepowiedzenie m.in. zamachu na World Trade Center, wybuch II wojny światowej czy śmierć księżnej Diany. Ze względu na swoje zdolności, kobieta była określana mianem "Nostradamusa z Bałkanów".

Zobacz również: Baba Wanga i przepowiednia "sześciu dwójek"

Reklama

Baba Wanga i jej niezwykłe zdolności

Jasnowidząca Baba Wanga (właśc. Wangelia Pandiewa Dimitrowa) urodziła się 31 stycznia 1911 roku w Strumicy. Miasto należało wówczas do Imperium Osmańskiego. W wieku 12 lat uległa tragicznemu wypadkowi - została poturbowana w wyniku potężnej wichury. Straciła wówczas przytomność, a gdy ją odzyskała, okazało się, że nie jest w stanie otworzyć oczu. Niestety, pomimo szybkiej pomocy lekarzy, jej wzroku nie udało się uratować.

Instagram Post

Niezwykłe zdolności Wangelii dały o sobie znać, gdy ta miała niecałe 30 lat. Początkowo przewidywała przyszłość miejscowej ludności. Okazało się, że jej przepowiednie się sprawdzają. Dom bułgarskiej jasnowidzki szybko stał się miejscem odwiedzin ludzi, nawet z odległych zakątków. Co ciekawe, sporo z nich podróżowało do Baby Wangi, aby szukać pomocy przy znalezieniu swoich bliskich zaginionych podczas wojny. Z jej porad zaczęli również korzystać przedstawiciele władz, w tym m.in. bułgarski car Borys III.

Zobacz również: Baba Wanga i przepowiednie na 2022 rok

Wizje Baby Wangi bywały wyjątkowo trafne

Zdjęcie Według przepowiedni Baby Wangi Putin ma stać się "władcą świata" / Instagram

Bułgarska jasnowidzka trafnie przepowiedziała wiele znaczących wydarzeń, w tym wybuch II wojny światowej, dojście do władzy Adolfa Hitlera, katastrofę w Czarnobylu, upadek ZSRR, zwycięstwo Borysa Jelcyna w wyborach prezydenckich. Baba Wanga przepowiedziała również zatonięcie podwodnego okrętu Kursk. Oprócz tego niektórzy wierzą, że przepowiedziała atak na World Trade Center czy śmierć księżnej Diany. Jak widać, lista przepowiedni Baby Wangi jest naprawdę długa.

Już 2 przepowiednie Baby Wangi spełniły się w 2022 roku

Przepowiednia Baby Wangi o końcu świata

Życie i styl Mroczna przepowiednia Baby Wangi. „Drugi śmiertelny wirus” W kontekście Baby Wangi pojawia się również przepowiednia dotycząca końca świata. Eksperci zajmujący się analizowaniem przepowiedni bułgarskiej jasnowidzki zwracają uwagę, że koniec świata, jaki znamy dzisiaj, ma nastąpić w 5079 roku.

Baba Wanga o Polsce

Jedna z przepowiedni Baby Wangi dotyczyła powrotu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Rosji. Władimira Putina w swojej wizji nazwała nawet "władcą świata". 21 lutego 2022 roku Putin informował o "uznaniu niepodległości" Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Powiedział wówczas, że Ukraina jest "nieodłączną częścią" historii Rosji, a obywateli Ukrainy nazwał "bliskimi ludźmi". Zgodnie z przepowiednią Baby Wangi zagrożona ze strony Rosji mogła być również Polska.

Zobacz również: Baba Wanga i katastrofalne przepowiednie na 22.02.2022

Instagram Post

Baba Wanga na 2022 rok - spełniły się już dwie przepowiednie

Baba Wanga przed śmiercią przepowiedziała serię proroctw dotyczących przyszłości świata. Niektóre z nich miały się spełnić. W 2022 roku spełniły się już dwie przepowiednie Baby Wangi dotyczące problemów klimatycznych takich jak powodzie, burze i susza. Bułgarska jasnowidzka twierdziła, że silne powodzie dotkną w tym roku niektóre regiony Azji i Australii, co zbiegło się ze zjawiskami, które występowały na wschodnim wybrzeżu terytorium Australii. Nawiedziły je powodzie i ulewne deszcze.

Kolejna wizja Baby Wangi dotyczyła braku deszczu i wody pitnej w niemalże całej Europie. Faktycznie, w części krajów już nastąpiła konieczność oszczędzania wody, największe europejskie rzeki wyschły, a susza niszczy plony.

Na liście przepowiedni Baby Wangi na 2022 rok znalazły się również: nowa epidemia, która zacznie się na Syberii i plaga szarańczy, która ma nawiedzić Indie. Temperatury w tym kraju mają przekroczyć 50 stopni Celsjusza, co spowoduje, że owad zniszczy uprawy, a to spowoduje głód w tej części świata. Co więcej, według Baby Wangi, ludzkość w tym roku ma spędzić więcej czasu przed ekranem niż do tej pory. Jak wieszczyła bułgarska jasnowidzka, postęp technologiczny - a zwłaszcza sztuczna inteligencja - ma się obrócić przeciwko ludziom, jeśli nie zaczną się kierować moralnością.

Zobacz również: Przerażająca przepowiednia Baby Wangi. Tak się spełnia?

Przepowiednie Baby Wangi na 2023 rok

Zdjęcie Nie tylko Baba Wanga próbowała przewidzieć, co wydarzy się w 2022 roku / Instagram

Baba Wanga miała również przewidzieć, co czeka nas w nadchodzącym, 2023 roku. Na liście przepowiedni znalazły się m.in. zmiana orbity Ziemi, która - według jasnowidzki - mogłaby doprowadzić do zmiany klimatu, solarne tsunami mogące prowadzić do masowych przerw w dostawie prądu, co Baba Wanga określa mianem powrotu do "ciemnych wieków".

Baba Wanga w swojej wizji zobaczyła również "duży kraj prowadzący badania nad bronią biologiczną". Stwierdziła, że w wyniku tego "eksperymentu" mogą zginąć setki tysięcy ludzi. Tutaj warto odwołać się do konwencji ONZ o broni biologicznej, która zakazuje tego typu eksperymentów.

Oprócz tego Baba Wanga miała przewidzieć eksplozję elektrowni atomowej. Bułgarskiej jasnowidzce często przypisuje się przepowiedzenie wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Tym razem obawy mogą dotyczyć Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie.

Ostatnia z wizji Baby Wangi na 2023 rok dotyczy... końca narodzin. Jak podaje "The Sun", w 2023 roku narodziny mogą zostać zakazane, a "ludzie będą hodowani w laboratorium". Liderzy będą decydować o tym, jacy ludzie się urodzą.

"Każdy skończy jak postać z gry PC The Sims. Jest to z pewnością jedna z bardziej dziwacznych przepowiedni Baby i podsyca obawy niektórych o spowolnienie tempa narodzin" - czytamy w "The Sun".

Przepowiednie Baby Wangi sięgają jednak o wiele dalej. Jasnowidzka twierdziła, że w 2025 roku Europa będzie w większości niezamieszkana, a w 2028 roku ludzkość odkryje nowe źródło energii i "będzie chodzić po Wenus". Zgodnie z jej wizją, w 2033 roku ma się podnieść poziom mórz.

***

Zobacz również: Krzysztof Jackowski przepowiada przyszłość Polski. Dramatyczne słowa