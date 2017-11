"W zdrowym ciele zdrowy duch" to nie są puste słowa - przekonuje dietetyk

Najlepiej jeść zdrowo i smacznie, a także ćwiczyć - łatwo powiedzieć, trudniej wykonać? Maksyma "w zdrowym ciele zdrowy duch" to nie są puste słowa - przekonuje Katarzyna Zadka. Dietetyk podkreśla, jak ważne są prawidłowe nawyki już od dziecka.

Zdjęcie Jako rodzice powinniśmy przede wszystkim dawać przykład swoim własnym zachowaniem /©123RF/PICSEL

PAP Life: Niektórym zdrowe jedzenie kojarzy się z niesmacznym jedzeniem. Jak to zmienić?

Katarzyna Zadka: Rzeczywiście, takie skojarzenie nadal funkcjonuje w naszych głowach. Na szczęście powoli odkrywamy, że jedzenie może być jednocześnie odżywcze i smaczne. Rosnąca wśród młodzieży popularność programów kulinarnych, a także chęć próbowania nowych przepisów, daje szansę na odczarowania tego mitu. Nie widzę innego sposobu, jak wziąć do ręki te warzywa, kasze i inne produkty, zaangażować dzieci i razem przygotować pyszne danie. Domowa granola czy ciasteczka owsiane z orzechami, koktajle owocowe, smakowity omlet, pieczone jak frytki warzywa czy fajna sałatka to przecież potrawy bardzo smaczne, a przy okazji dobre dla naszego zdrowia. Pomysłów na odczarowanie zdrowych produktów są tysiące. Po prostu gotujmy, próbujmy i odkrywajmy nowe smaki.

Dlaczego u dzieci tak ważne jest łączenie zdrowej diety z aktywnością fizyczną?

- Zdrowy styl życia nierozerwalnie wiąże się z aktywnością fizyczną, która stanowi podstawę aktualnej piramidy prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Zbilansowana dieta to klucz do utrzymania prawidłowej masy ciała u dzieci i młodzieży, a tym samym osiągnięcia przez nie optymalnego wzrostu i rozwoju. Ważnym elementem prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów jest także aktywność fizyczna. Jej odpowiednia intensywność gwarantuje lepszą wydolność, utrzymuje poprawną postawę i budowę ciała, wzmacnia naszą odporność i pomaga odnaleźć się w otaczającym środowisku. Dzięki ruchowi człowiek poznaje świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje cierpliwość, koncentrację, pamięć i uwagę. Dzieci powinny spędzać aktywnie minimum 60 minut codziennie, a optimum to dwa razy tyle.

Nie wszyscy nauczyciele mają dar przekonywania dzieci do ćwiczenia na lekcjach wf-u. Jak zachęcić do aktywności fizycznej młodzież?

- Jako rodzice powinniśmy przede wszystkim dawać przykład swoim własnym zachowaniem. Aktywny rodzic to aktywne dziecko. Tłumaczmy, że aktywność fizyczna przynosi wiele widocznych gołym okiem korzyści - nie tylko piękne ciało, ale odprężony umysł i lepszą koncentrację. Powołujmy się na przykłady znanych osób, które promują aktywność fizyczną i odniosły sukces. Znajdźmy idoli dla danej grupy wiekowej. Maksyma "w zdrowym ciele zdrowy duch" to nie są puste słowa. Już od małego warto spędzać ze swoją pociechą czas aktywnie. Uwzględniajmy jednak preferencje dziecka - przyjrzyjmy się, co lubi i wspierajmy je w jego wyborach. Podsuwajmy pomysły na aktywne spędzanie czasu, aż znajdzie taką dyscyplinę, która okaże się strzałem w dziesiątkę.

W planie lekcji nie ma przedmiotów o zdrowym żywieniu. Jak w szkole dzieci mogą uczyć się zasad zdrowego żywienia?

- Zasady prawidłowego żywienia poruszane są często na lekcjach przyrody, biologii czy godzinie wychowawczej, ale rzeczywiście przedmiotu poświęconemu tylko i wyłącznie zdrowej diecie i stylowi życia brakuje w programie nauczania. Mamy wśród nauczycieli zaangażowanych pedagogów, którzy dodatkowo organizują dla swoich podopiecznych specjalne pogadanki i eventy tematyczne. Tacy pasjonaci poprzez swoją postawę stają się wzorem dla swoich uczniów.

Jak program edukacyjny "Żyj smacznie i zdrowo" wygląda w praktyce?

- Chcemy wspierać nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wiedzy z tego zakresu, co czynimy już od 8 lat. Każdego roku przygotowujemy gotowe scenariusze lekcji i materiały edukacyjne, które poruszają najważniejsze zasady prawidłowego żywienia, przygotowania posiłków, zachęcają do aktywności fizycznej, a także do niemarnowania żywności i właściwego zachowania się przy stole. W tym roku stworzyliśmy edukacyjną grę strategiczną, której celem jest utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez zabawę. Elementem programu "Żyj smacznie i zdrowo" jest konkurs dla szkół, który w swoim założeniu ma propagować wiedzę i zdrowe postawy, także wśród lokalnej społeczności. Młodzi ludzie, angażując innych w swoje działania, spontanicznie przekazują wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia.

Z Katarzyną Zadką, specjalistą ds. żywienia i ekspertem programu "Żyj smacznie i zdrowo", rozmawiała Paulina Persa (PAP Life).