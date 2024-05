Najtrwalsze kwiaty na balkon? Wraz z nadejściem wiosny wielu z nas zaczyna zadawać sobie to pytanie. Oczywiście możemy wybierać wśród rozmaitych roślin, które będą wdzięczną ozdoba naszego balkonu czy tarasu. Jeśli zależy ci na tym, by dość szybko odmienić ich wygląd, najlepiej wybrać rośliny sezonowe i całoroczne.

Surfinie wymagają obitego podlewania, ale trzeba uważać, by z nim nie przesadzić. W upalne dni roślinę należy podlewać codziennie - rano i wieczorem. Warto również pamiętać o odpowiednim nawożeniu, ponieważ surfinia potrzebuje sporej dawki minerałów. Najlepiej sprawdzi się specjalna mieszanka do roślin obficie kwitnących - tutaj warto postawić na nawozy wieloskładnikowe mające przedłużone działanie (np. pałeczki wsadzane do ziemi w donicy).

Pelargonie pod względem popularności niczym nie ustępują surfinii. Te "kwiaty słońca" są powszechną ozdobą balkonów, tarasów, ogrodów czy parapetów. Trudno się dziwić - ich kwiaty zachwycają intensywnością kolorów. Do tego kwitną długo i obficie - od maja aż do pierwszych przymrozków , nie są też zbyt skomplikowane w uprawie.

Pelargonie uwielbiają słoneczne stanowiska. Jednak kwiaty znajdujące się w pełnym słońcu muszą być regularnie i często podlewane - w czasie upałów trzeba je podlewać rano i wieczorem. Lepiej nie robić tego w ciągu dnia, ponieważ może to doprowadzić do poparzenia liści. Dbajmy też o to, by pelargonie otrzymywały odpowiednią dawkę wody - jeśli przesadzimy z podlewaniem, może dojść do zgnicia korzeni.