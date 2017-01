6 rzeczy, które musisz załatwić zanim wyjedziesz na urlop w góry

Ferie to wyczekiwany czas, który większości z nas kojarzy się z chwilami pełnymi radości i relaksu. Cudowny klimat, świeże powietrze, zapierające dech w piersiach widoki, a także ośnieżone stoki zachęcające do jazdy sprawiają, że z utęsknieniem odliczamy dni do upragnionego wypadu. Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy w pojedynkę czy nie, istnieje lista spraw do załatwienia przed wyjazdem, bez której nasz urlop nie będzie tak udany jak byśmy tego chcieli. Eksperci Skycash przygotowali listę rzeczy, które warto dopiąć przed podróżą do upragnionego miejsca.

Zdjęcie Pamiętaj, by dobrze przygotować się do zimowych ferii! /©123RF/PICSEL

1. Sprawdź ważność swoich dokumentów

Jeśli planujesz wyjazd za granicę koniecznie sprawdź ważność dokumentów, które będą potrzebne do przekroczenia granicy dla ciebie i twoich bliskich. Jeśli do planowanego urlopu masz jeszcze trochę czasu, a termin ważności upłynął - nie panikuj, tylko czym prędzej udaj się do właściwego urzędu, gdzie wyrobisz nowe.

2. Przygotuj sprzęt narciarski

Zadbaj o swoje narty i snowboard! Pójdź do specjalistycznego punktu, w którym eksperci naostrzą twój sprzęt sportowy, nasmarują spody, uzupełnią ubytki, a także sprawdzą poprawność działania wiązań. Zrób również przegląd odzieży zimowej, w której planujesz wybrać się na stok. Warto sprawdzić czy jej rozmiar jest nadal dla Ciebie odpowiedni.

3. Zadbaj o swoją kondycję

By nie nabawić się kontuzji podczas wyjazdu, zadbaj o swoją kondycję przed wyjazdem. Nie warto marnować wyjazdu na ubolewanie nad nieprzyjemnymi zakwasami, które skutecznie mogą zepsuć urlop. Zacznij ćwiczyć regularnie kilka tygodni przed wyczekiwanym urlopem, aby wzmocnić mięśnie.

4. Wykup ubezpieczenie

Nie zapomnij o ubezpieczeniu turystycznym, na wypadek zdarzeń niepożądanych, których zadaniem jest rekompensata strat zaistniałych wskutek zdarzeń losowych. Łatwo możesz je kupić np. przez aplikację SkyCash. Użytkownik może określić liczbę osób, które chce ubezpieczyć , terytorium, po którym planuje podróżować, a także zakres dat w jakich ubezpieczenie ma obowiązywać. Do wyboru jest oferta podstawowa oraz rekomendowana, w której do kosztów leczenia za granicą dołączone jest NNW i OC. Ważne, by decyzję o ubezpieczeniu podejmować jeszcze na etapie planowania wypoczynku, a w każdym razie przed datą jego rozpoczęcia, pamiętając że w najmniej oczekiwanej chwili może być niezwykle pomocne.

5. Sprawdź stan techniczny auta

Jeśli planujesz jechać w góry autem koniecznie sprawdź przed wyjazdem jego stan techniczny. Zabezpiecz się również w łańcuchy na opony na wypadek zaśnieżonej nawierzchni. Przed wyruszeniem w trasę sprawdź poziom płynu do spryskiwacza przystosowanego do niskich temperatur, stan wycieraczek, poziom płynu chłodniczego. Weź ze sobą latarkę, łopatę. Zwróć uwagę na ważność przeglądu technicznego auta i ubezpieczenia OC.

6. Zaplanuj trasę i zapoznaj się z przepisami drogowymi Państw, przez które będziesz przejeżdżać

Dokładnie przeanalizuj trasę, którą najszybciej i najbezpieczniej dojedziesz do celu. Weź pod uwagę również miejsca, w których planujesz zatrzymać się na nocleg lub zwiedzanie. Jeśli chcesz uniknąć mandatu sprawdź jak różnią się przepisy drogowe w krajach, przez które planujesz podróżować lub do których się udajesz.