Gorączka sylwestrowej nocy – jak świętować Nowy Rok więcej niż raz?

Nowy Rok to dla wielu nowy początek, okazja do refleksji i czas składania noworocznych postanowień. Jest to także moment największej imprezy na świecie, podczas której miliony osób tego samego dnia celebrują wejście w nowe i nieznane. Sam Sylwester jest dla wielu wydarzeniem wyjątkowym, a nawet magicznym. Fajerwerki, zabawa, szampan. Kto nie chciałby, żeby taka atmosfera trwała jak najdłużej? Wyszukiwarka noclegów HomeToGo znalazła sposoby, dzięki którym możesz celebrować to wydarzenie nawet kilka razy.

Opcja VIP

Myśląc o obchodzeniu Sylwestra więcej niż jeden raz pierwsze, co przychodzi nam do głowy to prywatny odrzutowiec. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, ale jednocześnie tylko jedna z wielu opcji. Nieliczni mogą jednak sobie pozwolić na świętowanie Sylwestra w taki właśnie sposób.

Różnica czasu pomiędzy Sydney i Los Angeles to 19 godzin, podczas gdy lot z jednego miejsca do drugiego trwa 11 godzin. Spędzenie Sylwestra w obu tych miastach jest możliwe dzięki kierowaniu się na wschód odrzutowcem poruszającym się niemal z prędkością dźwięku!

Auckland, Nowa Zelandia i Rarotonga, Wyspa Cooka

Odległość pomiędzy miasteczkiem Auckland w Nowej Zelandii, a Rarotonga na Wyspie Cooka to tylko 4 godziny lotu, przy czym różnica czasu wynosi 24 godziny! 1 stycznia po całonocnej zabawie Sylwestrowej w Auckland po prostu wsiadamy do samolotu o godzinie 8:50 i po niecałych 4 godzinach lądujemy w Rarotonga o 13:45, zwarci i gotowi na kolejną porcję zabawy!

Karesuando, Szwecja i Kaaresuvanto, Finlandia

Najprostszym sposobem na dwukrotne spędzenie Sylwestra jest odwiedzenie terenów Kaaresuvanto w Finlandii. Miejscowość leży przy granicy szwedzko - fińskiej, a jej bliźniak - Karesuando jest położony po stronie szwedzkiej. Pomimo tego, że te dwa miejsca według tradycji fińskiej uznawane są za jedną miejscowość, należą do dwóch różnych systemów administracyjnych ze względu na przebiegająca przez nie granicę państwową. W tym przypadku spędzenie Sylwestra dwa razy jest dziecinnie proste. Szwecja i Finlandia znajdują się bowiem w dwóch różnych strefach czasowych. O północy należy tylko przejść przez most nad rzeką Muonio, by celebrować Nowy Rok ponownie!

Polska, Litwa, Białoruś

Wydawać by się mogło, że dwukrotne spędzenie Sylwestra to maksimum, które można osiągnąć. Jednak nie potrzeba prywatnych odrzutowców przemieszczających się z prędkością dźwięku, a jedynie samochód, aby celebrować Nowy Rok aż trzykrotnie!

Trzy sąsiadujące ze sobą kraje, a w każdym z nich inna obowiązująca strefa czasowa: Polska (UTC +1), Litwa (UTC +2) i Białoruś (UTC +3). Dystans pomiędzy nimi można natomiast pokonać w niecałą godzinę.

Amundsen-Scott South Pole Station

Najwytrwalsi imprezowicze powinni rozważyć wyprawę na biegun południowy. To tam przeżyjesz prawdziwą gorączkę sylwestrowej nocy celebrując Nowy Rok 24 razy! Odwiedź South Pole Station i przespaceruj się wokół bieguna południowego w ciągu 24 godzin, tak aby biegun południowy był zawsze między Tobą i słońcem. Poruszając się w ten sposób, czas słoneczny zawsze będzie wskazywać północ, dzięki czemu można świętować Nowy Rok przez 24 godziny bez przerwy. Amundsen - Scott umownie należy do strefy czasowej Nowej Zelandii, jednak ze względu na obchody Nowego Roku używa czasu słonecznego.