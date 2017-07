Pirelli w Krainie Czarów

Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Lupita Nyongo - to gwiazdy kalendarza Pirelli na 2018 rok. Tematem przewodnim słynnego wydawnictwa będzie "Alicja w Krainie Czarów".

Zdjęcie na kartach kalendarza pojawią się jedynie czarnoskóre kobiety m.in.: Naomi Campbell, Whoopi Goldberg czy Lupita Nyongo /East News

Tim Walker i Edward Enninful, nowy naczelny brytyjskiego "Vogue", to duet odpowiedzialny za przyszłoroczne wydanie kultowego kalendarza Pirelli. Z każdym mijającym miesiącem będziemy się przenosić do Krainy Czarów, która stała się tematem przewodnim wydawnictwa.

"Alicja w Krainie Czarów" od dawna jest źródłem wielu inspiracji, wykraczających poza literacki surrealizm, dająca się odnaleźć zarówno w filmie, jak i sztuce czy muzyce. Poza samym motywem istotny jest fakt, że na kartach kalendarza pojawią się jedynie czarnoskóre kobiety m.in.: Naomi Campbell, Whoopi Goldberg czy Lupita Nyongo. Podobne wydanie ukazało się raz w historii wydawnictwa, w 1987 roku.



Tim Walker, którego niezwykła wizja świata zaowocowała jednymi z najbardziej zapamiętanych fotografii modowych, przyznaje, że ten projekt to rewolucja. "Ta historia jeszcze nigdy nie została opowiedziana w taki sposób" - zapewnia.



Od wydania pierwszego numeru kalendarza w 1964 roku, wydawnictwo koncentrowało się głownie na modelkach, jednak systematycznie od kilku lat, jego strony to ukłon nie tylko w stronę kobiecego piękna. Historie opisane w kalendarzu to zapis komentarzy społecznych, kulturowych, zapisanych piękną estetyką i ukazanych w twarzach jego bohaterek, kobiet pełnych pasji, kobiet sukcesu, reprezentujących różne sfery życia publicznego.



"To niezwykle ważny krok - prezentowanie obrazów, które nie są ogólne, rodzajowe, zgodne ze stereotypami" - przyznaje modelka Thando Hopa. (PAP Life)