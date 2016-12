Świętuj Nowy Rok przez cały rok

1 stycznia to Nowy Rok według kalendarza gregoriańskiego. Jednak nie cały świat posługuje się tym wyznacznikiem czasu, a Nowych Roków jest więcej niż jeden. Tet, Seollal, Nouruz, Nyepi – każdy z nich jest wyjątkowy i hucznie świętowany. W jaki sposób i kiedy obchodzi się rozpoczęcie roku w innych kulturach.

Zdjęcie Nyepi na Bali /©123RF/PICSEL

Najwcześniej świętowany jest Nowy Rok według kalendarza gregoriańskiego, który jest kalendarzem słonecznym. Nie wszyscy jednak wiedzą, że czas w innych kulturach ustanawiany jest według kalendarzy księżycowo-słonecznych, jak kalendarz żydowski czy chiński. W takich kalendarzach święta są ruchome i wyznacza się je w zależności od pełni księżyca.

Azja świętuje 28 stycznia

Spragnieni wrażeń po sylwestrowej nocy, z pewnością zainteresują się obchodami Chińskiego Nowego Roku, który wypada 28 stycznia. Jest to dwutygodniowe święto rodzinne, w którym ważne jest oddanie szacunku starszym oraz przodkom. To również moment obdarowywania prezentami młodszych członków rodziny. W trakcie przygotowania do Chińskiego Nowego Roku cała rodzina wygania złe duchy i okleja drzwi wejściowe obrazkami noworocznymi nianhua. W dzień Nowego Roku Chińczycy wspólnie świętują na ulicach miasta wypełnionego dźwiękami muzyki i eksplozjami fajerwerków. Wówczas można zobaczyć też tradycyjne tańce lwów i korowód kilkudziesięciu osób niosących postać smoka.

Wietnamski Tet, koreański Seollal i tybetański Losar

Pod koniec stycznia 2017 roku odbywa się również wietnamski Nowy Rok - Święto Tet. To rodzinne święto symbolizuje również przemianę pór roku, odnowę wewnętrzną oraz fizyczne oczyszczenie. Domy przystrajane są wówczas czerwonymi ozdobami jak łańcuchy czy wstążki, a dzieci dostają w prezencie czerwone koperty z pieniędzmi oraz słodkości. W podobnym duchu obchodzony jest również koreański Seollal, który trwa trzy dni. Podczas tego rodzinnego święta spędza się czas razem, na przykład grając w grę planszową Yut. Zwyczajowo w okresie obchodów Nowego Roku nosi się tradycyjny koreański strój hanbok.



Nieco innym Nowym Rokiem jest tybetański Losar, świętowany 27 lutego. Następująca po nim zabawa karnawałowa trwa przez tydzień. Obejmuje tańce, zawody konne i łucznicze, pikniki oraz palenie ognisk.



- Historie, tradycje lokalne, legendy, wierzenia są szczególnie pielęgnowane w Azji. Doświadczyć można ich zwłaszcza poprzez kontakt z miejscowymi mieszkańcami, od których czerpiemy wiedzę o tym, jak wyglądają zwyczaje w danym kraju - tłumaczy Sylwia Rogalska, Country Manager polskiego oddziału Education First, firmy, która od 51 lat organizuje wyjazdy językowe za granicę.

Międzynarodowy Nouruz i balijski Nyepi

Perskie święto Nouruz, przypadające na 21 marca, według ONZ jest świętem międzynarodowym i znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. Jest wiele tradycji z tym związanych, które zależą od świętującego regionu: pali się ogniska symbolizujące moc ognia, spożywane są specjalne posiłki w gronie najbliższych, urządzane są festiwale, tańce, zawody sportowe. W tych dniach wielu odwiedza grób słynnego poety Hafeza i pochyla się nad jego twórczością.

Balijskie Nyepi jest kolejnym świętem ruchomym i w 2017 roku przypadnie 28 marca. Koniec roku według kalendarza Saka jest pełne radości. Każde balijskie domowo jest błogosławione, a poprzez głośne uderzanie w garnki czy patelnie, przeganiane są złe duchy, znane jako Bhuta Kala. Te duchy pojawiają się później podczas barwnych parad, jako papierowe kukły ogoh-ogoh. W Nowym Roku, czyli Dniu Ciszy, obowiązują cztery zakazy: zakaz rozpalania ognia, podróżowania, wszelkiej aktywności i rozrywki. Całe miasto pustoszeje, a świateł nie świeci się nawet po zmroku. Jest to czas relaksu i kontemplacji, który pozwala na zrestartowanie się przed nowym rokiem.

Rosz Haszana, czyli świętowanie Nowego Roku jesienią

W 2017 roku 20 września świętowany będzie Żydowski Nowy Rok, zwany inaczej Świętem Trąbek. Uroczystość ta upamiętnia stworzenie świata i przypomina o sądzie Bożym. Święto to obchodzone jest przez dwa dni i ma podwójny sens: jest to rocznica stworzenia świata, a dodatkowo w tych dniach zapada decyzja o tym, co ma spotkać każdego w ciągu nadchodzącego roku. Podczas świąt, nie wolno wykonywać codziennych prac, a w ramach tradycji, dmie się kilkakrotnie w róg, zwany szofar. W niektórych środowiskach obchodzony jest obrządek taszlich - symboliczne strząsanie do wody swoich grzechów.