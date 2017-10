Wyprawa do Ziemi Świętej

Wyjazdy organizuje coraz więcej turystyczno-pielgrzymkowych biur podróży. A jesień to jeden z najlepszych momentów na duchową wyprawę do Izraela śladami Chrystusa.

Zdjęcie Nazaret /©123RF/PICSEL

Warto choć raz zobaczyć ojczyznę Jezusa Chrystusa. Taka podróż może być też okazją do modlitwy i niezwykłym przeżyciem duchowym.



Reklama

Nazaret - miejsce zwiastowania



W mieście, w którym wychowywał się mały Jezus, punktem centralnym jest ogromna Bazylika Zwiastowania. W ubiegłym wieku wznieśli ją franciszkanie nad grotą, w której według tradycji archanioł Gabriel zwiastował Marii, że zostanie matką Syna Bożego. Bazylika jest dwupoziomowa, dolny kościół to właśnie owa grota oraz starożytne ruiny, wskazujące na to, że już pierwsi chrześcijanie uważali grotę za miejsce godne wybudowania tam świątyni. Górny kościół to nowoczesna budowla z kopułą uwieńczoną kamienną latarnią.



Drugim wartym odwiedzenia budynkiem w Nazarecie jest kościół św. Józefa. Przekazy średniowieczne wskazują, że tu właśnie był warsztat ciesielski Józefa i przylegający do niego dom Świętej Rodziny.



Betlejem - grota boskich narodzin

Chcąc do niego zawitać, musimy przejechać poza wysoki mur oddzielający strefę palestyńską od izraelskiej. W miejscu narodzin Chrystusa nie znajdziemy stajenki, ale naturalną grotę, która w tamtych czasach służyła pasterzom i ich stadom za schronienie.

Pierwszy kościół wybudowano nad nią w połowie IV wieku - do dziś zachował się pochodzący z niego ołtarz. Obecną Bazylikę Narodzenia Pańskiego wzniesiono na polecenie cesarza Justyniana w 530 roku. W Grocie Narodzenia srebrna gwiazda wskazuje miejsce, gdzie Jezus przyszedł na świat.



W pobliżu bazyliki znajduje się kolejna grota zwana Mleczną, gdzie Święta Rodzina zatrzymała się podczas ucieczki do Egiptu. Skała, która ją tworzy, ma białą barwę, gdyż według legendy zabarwiła ją kropla mleka Matki Bożej.



Jardenit - tam ochrzczono Jezusa



Do tego miasta nad brzegiem Jordanu pielgrzymują liczni wierni, by zanurzyć się w wodach, w których został ochrzczony Jezus. Powstało tam centrum pielgrzymkowe, specjalne pomosty ułatwiają wejście do rzeki tym, którzy pragną odnowić sakrament chrztu.

Kana Galilejska - pierwszy cud



Ewangelia św. Jana wskazuje Kanę (dziś Kefar Kanna) jako miejsce, w którym Jezus dokonał przemienienia wody w wino podczas uczty weselnej. Znajduje się tu sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa. Przybywają do niego liczne pary, by prosić o odnowienie łaski sakramentu małżeństwa.



Góra Błogosławieństw - tu nauczał Chrystus



Znajduje się nad Jeziorem Genezaret. To tutaj Jezus wygłosił słynne Kazanie na Górze, rozpoczynające się od ośmiu błogosławieństw. Upamiętnia to świątynia wzniesiona na planie ośmiokąta z witrażami nawiązującymi do tego wydarzenia.



Zdjęcie Jerozolima / ©123RF/PICSEL

Jerozolima - miasto zbawienia

Miały tu miejsce wydarzenia fundamentalne dla chrześcijaństwa. W jerozolimskim Ogrodzie Getsemani rosną drzewa, które mogą pamiętać czasy Jezusa. Bazylika Agonii na Górze Oliwnej ufundowana przez 12 państw upamiętnia miejsce, w którym Jezus modlił się tuż przed pojmaniem. Idąc Via Dolorosa mijamy kolejne stacje Drogi Krzyżowej, z których ostatnie pięć znajduje się już w Bazylice Grobu Bożego. To niezwykłe sanktuarium mieści Grób Chrystusa i miejsce jego ukrzyżowania (Golgotę, na której zostało wzniesione). Opiekuje się nim sześć kościołów chrześcijańskich, w tym prawosławny i katolicki.



Na samym szczycie Góry Oliwnej znajduje się z kolei Kopuła Wniebowstąpienia, gdyż uważa się, że właśnie stąd zmartwychwstały Zbawiciel wstąpił do nieba. W jej wnętrzu oznaczone jest miejsce odciśniętych w skale stóp Jezusa. Stąd rozciąga się piękny widok na Dolinę Cedronu, miejsce symbolicznego grobu Matki Boskiej.



Praktyczne rady dla turystów

Pielgrzymki do Ziemi Świętej: Takie wyjazdy oferują biura podróży związane z zakonami m.in.: Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe, www.patrontravel.pl; Biuro Pielgrzymowo-Turystyczne Apostolos, prowadzone przez księży Pallotynów, http://www.apostolos.pl/ oraz Katolickie Biuro Pielgrzymkowe, http://www.pielgrzymek.pl/; Caritas, www.caritastravel.pl

Marta Żak