SAŁATKA TABBOULEH Z GRANATEM I ORZECHAMI

Kolorowa, pełna kontrastów i pachnąca korzennymi przyprawami. Taka jest kuchnia Bliskiego Wschodu - warto odkrywać ją nie tylko podczas wakacyjnych, egzotycznych wyjazdów. Zwłaszcza, że to kuchnia nie tylko smaczna, ale także zdrowa. To właśnie jej poświęcona jest najnowsza kolekcja dedykowana urządzeniu Thermomix®. Zbiór jedenastu niezwykłych przepisów kolekcji przygotowała znawczyni kuchni arabskiej, znana blogerka i uczestniczka kulinarnego show Samar Khanafer.

Składniki dla: 4 osób Składniki 60 g orzechów włoskich,

łuskanych

30 g natki pietruszki, tylko liście

20 - 40 g liści mięty, świeżych

250 g wody

1 łyżeczka soli

20 g oliwy z oliwek

100 g kaszy bulgur

50 g cebuli, przekrojonej na pół

350 g pomidorów, pokrojonych w

ok. 1 cm kostkę

25 g soku z cytryny, świeżo wyciśniętego

15 g soku z pomarańczy, świeżo wyciśniętego

1 szczypta pieprzu czarnego, mielonego

4 łyżki pestek granatu, do dekoracji

Sposób przygotowania

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej orzechy.



2. Rozgrzać suchą patelnię. Przełożyć na nią odważone orzechy, uprażyć, odstawić.



3. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć natkę pietruszki i miętę, rozdrobnić 3-4 s/obr. 8. Przełożyć do miski, odstawić.



4. Do naczynia miksującego wsypać uprażone orzechy, rozdrobnić 2-3 s/obr. 5. Przełożyć do miski, w której znajdują się rozdrobnione zioła.



5. Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać 1 łyżeczki soli, oliwę i kaszę bulgur, gotować 8-10 min/100°C/ /obr. 0.5. Ugotowaną kaszę w razie potrzeby odcedzić przez koszyczek, przełożyć do miski z rozdrobnionymi wcześniej ziołami i orzechami, odstawić.



6. Do naczynia miksującego włożyć cebulę, rozdrobnić 4 s/obr. 5. Cebulę zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.



7. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę z sałatką, odważyć do niej pomidory, odstawić.



8. Do miski z sałatką dodać rozdrobnioną cebulę, do miski z sałatką dodać sok z cytryny, sok z pomarańczy, 1 łyżeczki soli i pieprz, dokładnie wymieszać. Udekorować pestkami granatu.



9. Sałatkę tabbouleh z granatem i orzechami podawać bezpośrednio po przygotowaniu.



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA JEŚLI NIE MASZ URZĄDZENIA THERMOMIX



1. Rozgrzać suchą patelnię. Przełożyć na nią odważone orzechy, uprażyć, odstawić.



2. Do blendera włożyć natkę pietruszki i miętę, rozdrobnić. Przełożyć do miski, odstawić.



3. Uprażone na patelni orzechy rozdrobnić. Przełożyć do miski, w której znajdują się rozdrobnione zioła.



4. Do garnka wlać wodę, dodać 1 łyżeczki soli, oliwę i kaszę bulgur, gotować według wskazówek na opakowaniu. Ugotowaną kaszę w razie potrzeby odcedzić, przełożyć do miski z rozdrobnionymi wcześniej ziołami i orzechami, odstawić.



5. Do blendera włożyć cebulę, rozdrobnić.



6. Do miski z sałatką dodać rozdrobnioną cebulę, pomidory, sok z cytryny, sok z pomarańczy, 1 łyżeczki soli i pieprz, dokładnie wymieszać. Udekorować pestkami granatu.

7. Sałatkę tabbouleh z granatem i orzechami podawać bezpośrednio po przygotowaniu.