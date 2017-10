Czosnek i miód - niesamowite korzyści dla zdrowia

Czosnek i miód to silne antybiotyki, wzmacniające układ odpornościowy. Najlepiej działają jedzone razem, a co zaskakujące... na czczo!

Zdjęcie Czosnek z miodek wspaniale wzmacnia odporność /©123RF/PICSEL

Korzystne właściwości zdrowotne czosnku znane są od lat. Okazuje się, że miód potęguje jego dobroczynne działanie. Jeszcze lepiej, gdy zjada się go na pusty żołądek - jest to idealne rozpoczęcie dnia. W tej sposób przygotowujesz go do trawienia pokarmów w najbardziej optymalny sposób. Wiąże się z tym wiele korzyści: mniejsza skłonność do tycia, pełne wykorzystanie składników pokarmowych przez organizm oraz lepsza detoksykacja. Na co jeszcze mają wpływ?



Zdrowe serce



Gdy czosnek trafia do żołądka, wzmaga produkcję soków trawiennych, niezbędnych do prawidłowego wchłaniania żelaza. Ponadto czosnek redukuje poziom cholesterolu i trójglicerydów w organizmie, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania zakrzepów. Pomoże to uniknąć problemów sercowo-naczyniowych.



Piękna skóra



Czosnek jest silnym przeciwutleniaczem, który reguluje komórki ciała. Wpływa to korzystnie na wygląd skóry, gdy większość produktów do pielęgnacji zawiera substancje chemiczne, wywołujące często stany zapalne. Spożywanie czosnku może znacznie poprawić wygląd cery - rozjaśnić i wspomóc w walce z trądzikiem.



Mocny system odpornościowy



Regularnie spożywanie czosnku wzmacnia układ immunologiczny, chroniąc przed bakteriami i drobnoustrojami. Dodawaj go zatem jak najczęściej do potraw, by ustrzec się przed atakami wirusów i bakterii.



Jak działa miód?



Okazuje się, że spożywanie miodu może mieć korzystny wpływ na naszą sylwetkę. Jedzenie czosnku i miodu na pusty żołądek dostarczy organizmowi niezbędnych składników odżywczych, zmniejszając przy tym łaknienie. Co więcej działa odprężająco - redukuje produkcję kortyzolu, odpowiedzialnego za stres.



Zmniejsza stany zapalne i dodaje energii



Spożywanie miodu może łagodzić przewlekłe bóle - pomoże poprawić jakość twojego życia.



Przy spadku energii, zamiast wybierać energetyczne napoje z dodatkiem cukru, wypij wodę z miodem. Dodaje sił i rewelacyjnie wpływa na zdrowie.

Miód i czosnek na pusty żołądek



Do sporządzenia mikstury będziesz potrzebować: 12 ząbków czosnku, 1 filiżankę miodu oraz szklany słoik z pokrywką.



Posiekaj drobno czosnek, przełóż do słoika i wymieszaj z miodem. Zamknij szczelnie i przechowuj w ciemnym miejscu przez tydzień. Po upływie tego czasu, mikstura jest gotowa do spożycia.



Jeśli jesteś ciekawa działania tego naturalnego specyfiku - koniecznie wypróbuj!