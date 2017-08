Drzemka dobra nie tylko dla urody

Każda pora na drzemkę wydaje się dobra, ale nie według naukowców. Eksperci wskazują, że najlepszą porą w ciągu dnia na krótki sen jest godzina 15.00. Taki krótki odpoczynek, to nie tylko chwila relaksu, to również sposób na podniesienie koncentracji i produktywności.

Zdjęcie Idealna drzemka powinna trwać 20-30 minut /©123RF/PICSEL

Z wyliczeń naukowców wynika, że najlepszy moment na krótką drzemkę przypada na godzinę 15.00. Wynika to m.in. z naszego rytmu dobowego. Okazuje się, że około godziny 15.00 nasza koncentracja i poziom energii spada. Wiele osób w tym czasie doświadcza również senności, czuje większe znużenie i osłabienie

Idealna drzemka powinna trwać 20-30 minut - jeśli pozwolimy sobie na dłuższy sen istnieje ryzyko pogrążenia się w głębokim śnie, co może skutkować jeszcze większym zmęczeniem i rozkojarzeniem. Poza tym długie drzemki mogą przyczynić się do trudności z zasypianiem w nocy.



"Kiedy jesteśmy niewyspani jesteśmy rozdrażnieni, następuje pogorszenie nastroju, spadek koncentracji. Brak odpowiedniej ilości snu negatywnie oddziałuje również na nasze zdrowie, system immunologiczny" - wyjaśnia Rajkumar Dasgupta z Keck School of Medicine na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.



Badania dowiodły, że drzemka zapewnia znaczne korzyści zdrowotne i może skutecznie przeciwdziałać skutkom niedoboru snu. Po drzemce ludzie są bardziej czujni, kreatywni, mają lepszą zdolność zapamiętywania i uczenia się. (PAP Life)