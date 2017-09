Naturalni pogromcy miażdżycy

Wprowadzenie na stałe niektórych produktów do diety może pomóc nam w walce z wysokim poziomem cholesterolu.

Karczochy

Są niskokaloryczne, mają mało tłuszczu i sporo błonnika. A przede wszystkim zawierają cynarynę, która obniża stężenie cholesterolu LDL poprzez przyspieszenie procesu usuwania trójglicerydów oraz cholesterolu wraz z żółcią. Nasila przemianę cholesterolu do kwasów żółciowych. Cynaryna może obniżyć poziom cholesterolu nawet o 60 proc.

Zielona herbata

Zawiera katechiny, związki pomagające obniżyć LDL i wpływające na redukcję tkanki tłuszczowej. Blokują wchłanianie tłuszczów z jedzenia i pomagają w ich zużywaniu przez organizm.

Awokado

Według naukowców amerykańskich jedzenie jednego owocu dziennie znacząco może obniżyć poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów, a utrzymać prawidłowe stężenie HDL. Dzieje się tak dzięki wysokiej zawartości korzystnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Otręby owsiane

Mają dużo błonnika, który wiąże tłuszcze w przewodzie pokarmowym i pomaga zapanować nad cholesterolem. Warto sypać je nie tylko do jogurtu, mleka, ale używać też jako panierki do mięsa.

Olej rzepakowy

To źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawiera optymalną proporcję kwasów omega-6 i omega-3 (2:1), co pomaga utrzymać cholesterol na prawidłowym poziomie. Dostarcza też kwasu oleinowego, który zmniejsza zawartość LDL i poprawia proporcje dobrego cholesterolu do złego.

Siemię lniane

Ma sporo omega-3 i rozpuszczalnego błonnika, który w przewodzie pokarmowym tworzy "żel" utrudniający wchłanianie tłuszczów. Codzienne jedzenie 2 łyżek siemienia (można je dodać do jogurtu, twarożku, kanapki) może spowodować spadek LDL o 18 proc.

