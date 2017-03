Sposoby na nagłą kolkę w boku

Dolegliwość ta może wystąpić podczas biegu, chodzenia, a nawet śmiechu. To efekt nagłego skurczu przepony.

Zdjęcie Kolka może wystąpić podczas biegu, chodzenia, a nawet śmiechu! /©123RF/PICSEL

Każdy ruch kolan uruchamia mięśnie brzucha - uciskają one na przeponę od dołu. Przy głębokim oddychaniu płuca się rozszerzają i naciskają na nią od góry. A wtedy dopływa do niej mniej krwi, co powoduje niedotlenienie i ból.

- Gdy tylko poczujesz kłucie, natychmiast się zatrzymaj. Daj mięśniom czas na to, by się rozkurczyły.

- Kiedy ból się nasila, nabierz w płuca powietrza, zaciśnij usta, a następnie wykonaj głęboki wydech.

- Uciskaj trzema palcami bolące miejsce. Pomoże też masowanie go oraz wyrównanie oddechu.

- Ćwicz oddychanie przeponą - klatka piersiowa i brzuch powinny się poruszać. To wzmocni przeponę .

- Przed większym wysiłkiem zachowaj umiar w jedzeniu: kolka może być też skutkiem wzdęcia w jelitach.