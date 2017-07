Grecja: Trzy mniej znane, a przepiękne wyspy

Grecja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków, zaraz po Chorwacji. Ale dokąd się wybrać tego lata, by urlop spełnił marzenia i oczekiwania? Zamiast hałaśliwej Krety czy zatłoczonego i drogiego Rodos, może warto wypocząć na którejś z kameralnych wysepek na Morzu Egejskim.

Thassos (Tazos): Wyspa w marmurze

Niegdyś była to bogata wyspa z pokładami białego marmuru i złożami srebra. Zachwyca roślinnością, miodem i najlepszymi winami w Grecji.



Polecane atrakcje: Limenas, stolica wyspy z malowniczą promenadą i tawernami, gdzie można zjeść wyłowione przed chwilą owoce morza. Giola - naturalny basen wyżłobiony w marmurowych skałach z wodą "wymienianą" podczas przypływu. Monaster Michała Archanioła to miejsce dla osób szukających wyciszenia (można tu wynająć pokój).

Mykonos: Wyspa plaż i białych domów

To miejsce dla osób, które kochają sporty wodne, zabawę do białego rana i dobre jedzenie.



Polecane atrakcje: "Mała Wenecja" - to miejsce w mieście Chora (głównym na wyspie), gdzie białe domy stoją niemal w morzu. Pelikan Petros, którego często można spotkać na promenadzie. To żywa maskotka wyspy. Super Paradise Beach (rajska plaża) ze złotym piaskiem i krystaliczną wodą (można tu opalać się bez kostiumu!). Delos - wysepka nieopodal Mykonos - warto się tu wybrać, by podziwiać starożytne mozaiki i budowle (jest na liście UNESCO).

Egina: Wyspa greckich bogów

To być może wyspa z najstarszą historią, bo znaleziska archeologiczne świadczą o tym, że była zamieszkała już kilka tys. lat przed naszą erą! Tu wykuwano pierwsze starożytne greckie monety.



Polecane atrakcje: Najstarsze muzeum archeologiczne w Grecji, które znajduje się w głównym mieście wyspy (też nazywa się ono Egina). Gaje pistacjowe, gdzie zbiera się jedne z najsmaczniejszych pistacji na świecie. Wyprawa do Pireusu - najsłynniejszego portu starożytnych Aten (wyspa Egina ma dogodne połączenia z Pireusem - podróż promem trwa 1,5 godz., zaś rejs wodolotem - 45 minut).

Dobra pamiątka: Z wysp greckich warto przywieźć: muszle o niezwykłych kształtach, wyroby ceramiczne, oliwę ekstra-virgin i oliwki, lokalne wino, orzeszki pistacjowe, suszone figi, migdały w miodzie, chałwę.

Informacje praktyczne

Dojazd: Na Thassos dojedziemy drogą morską, bo na wyspie nie ma lotniska. Polecamy prom z Kieramoti (miejsowość w płn.-wschodniej Grecji). Prom płynie 40 min, 3 euro za osobę). Na Mykonos można dolecieć, np. z Warszawy do Aten, stamtąd lot na wyspę. Dopłyniemy też z Pireusu (11 km od Aten). Na Eginę dostaniemy się promem z Pireusu (ceny od 12 euro).



Noclegi: Gdy jedziemy w kilka osób, opłaca się wynająć domek lub apartament. Pomocne strony w internecie: www.casamundo.pl; www. edom.pl/noclegi/gr/grecja.



Posiłki: Warto jadać w tawernach, gdzie stołują się... lokalni mieszkańcy. Tam na pewno jest smacznie (obfite danie z mięsem: od 8 euro, misa sałatki greckiej: od 3 euro).

Sprawdź, gdzie się znajdują

Thassos leży w północnej części Morza Egejskiego. Pod względem wielkości zajmuje 9. miejsce wśród wysp greckich (390 km²).



Mykonos znajduje się w archipelagu Cyklady na Morzu Egejskim. Powierzchnia - 105 km².



Egina jest zlokalizowana w Zatoce Sarońskiej na Morzu Egejskim. Ma tylko 87,41 km².

