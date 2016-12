Nadmiar poświątecznych kalorii spal na lodowisku

"Chcemy zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną, do wspólnej zabawy na lodowisku, a tym samym do spalania poświątecznych kalorii" - tak o akcji "Rusz się po Świętach Warszawo" mówi PAP Life Katarzyna Ziemska. Impreza startuje 26 grudnia.

Już po raz drugi organizatorzy Zimowego Narodowego we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą zapraszają do wzięcia udziału w akcji "Rusz się po Świętach Warszawo". "Chcemy w ten sposób zachęcić wszystkich gości odwiedzających stolicę, a przede wszystkim jej mieszkańców, do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną, do wspólnej zabawy na lodowisku, a tym samym do spalania poświątecznych kalorii" - mówi PAP Life Katarzyna Ziemska z Testa Communications, która jest organizatorem Zimowego Narodowego.

I tak w ramach akcji nie zabraknie jazdy na łyżwach, animacji i konkursów na lodowisku dla dzieci i dorosłych. "Zamiast siedzieć przed komputerem, czy ekranem telewizora, warto ruszyć się z miejsca i w ciekawy sposób spędzić czas z bliskimi. 'Rusz się po Świętach Warszawo' to imprezy na lodowisku, konkursy dla dzieci i dorosłych, animacje, nauka jazdy dla dzieci poprzez zabawę na 'Porankach dla dzieci', a przede wszystkim doskonała zabawa" - przekonuje PAP Life Ziemska.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy pobrać bezpłatne zaproszenia znajdujące się na stronie internetowej Zimowego Narodowego. Pobierać można je do 27 grudnia (poza 24 grudnia, wtedy Zimowy Narodowy będzie nieczynny).

W ubiegłym roku ze wszystkich atrakcji w ramach "Rusz się po Świętach Warszawo" skorzystało aż 10 tysięcy osób.

Warto przypomnieć, że Zimowy Narodowy otwarty będzie aż do 5 marca 2017 roku.