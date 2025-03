Prawdopodobnie nie raz zwróciłaś uwagę na mężczyznę, który z jakichś powodów ci się spodobał, a nie był twoim ukochanym. Być może na imprezie integracyjnej flirtowałaś nawet z kolegą z innego działu. Czy to powód do niepokoju? Czy to oznacza, że uczucie do twojej drugiej połówki wygasa? Absolutnie nie. Zauważanie atrakcyjności innych nie prowadzi do zdrady. To zwyczajny, ludzki odruch. Jeśli nasz umysł podsunie nam obraz innego, przystojnego mężczyzny, może to nawet stanowić podstawę do rozpalenia silniejszego płomienia w sypialni z naszym ukochanym. Warto też uświadomić sobie, że nasz partner także zauważa atrakcyjne kobiety w swoim otoczeniu. Ale to nie zmniejsza jego miłości do nas.