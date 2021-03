Emily Ratajkowski szykuje się do porodu!

Emily Ratajkowski niedługo zostanie pierwszy raz mamą. Modelka bardzo się z tego cieszy i uwiecznia na zdjęciach ostatnie chwile przed porodem. Spory brzuszek już świadczy o tym, że narodzin maluszka można spodziewać się w każdej chwili.

Reklama

Zdjęcie Emily Ratajkowski już niedługo zostanie mamą /Face to Face/REPORTER /Reporter

Emily Ratajkowski do tej pory rozwijała prężnie swoją karierę modelki, a największą popularność przyniósł jej udział w teledysku "Blurred Lines" Robina Thicke w 2013 roku.

Reklama

Od tego momentu mogła liczyć na intratne oferty w swojej branży i nie narzeka na brak zainteresowania.



Teraz jednak wiele się zmieniło w jej życiu, bo... zaszła w ciążę. To była dla niej niezwykle radosna nowina, ale zdecydowanie zwolniła tempo i skupiła się na przygotowaniu do najważniejszej roli w swoim życiu - do roli mamy.



Czas ciąży mija jej na odpoczynku i na sesjach zdjęciowych, na których pragnie uwiecznić swój wyjątkowy stan.



Fani tylko czekają na nowe zdjęcia rosnącego brzuszka, a najnowsze fotki świadczą o tym, że rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami!



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>