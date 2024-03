Spis treści:

Długi czerwcowy weekend 2024 roku zacznie się wraz z końcem maja. Boże Ciało wypada tym razem wyjątkowo wcześnie, bo 30 maja. Dlatego też w piątek wystarczy dobrać dzień urlopu i cieszyć się tzw. "czerwcówką".

Jak Polacy spędzają długie weekendy?

Trend wyjazdów w długie weekendy rośnie z roku na rok. W ostatnich latach zarówno Majówka, jak i czas Bożego Ciała to idealny pretekst do tego, by ruszyć w Polskę czy udać się na krótką, zagraniczną wyprawę.

Zacznijmy od naszego kraju. Z danych Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej (NAT) wynika, że podczas Majówki w 2023 roku, obłożenie w hotelach na terenie Polski wyniosło 62 proc. - i to pomimo sytuacji gospodarczej czy inflacji. Na liście top kierunków znalazły się oczywiście nadmorskie miejscowości i góry.

Równie dużą popularnością cieszyły się wyjazdy w trakcie długiego weekendu w czerwcu. W ubiegłym roku serwis Nocowanie.pl informował, że Polacy najchętniej wybierali góry - w czołówce znalazły się Zakopane, Karpacz, Białka Tatrzańska i Szklarska Poręba. Z kolei nad morzem największą popularnością cieszyły się Gdańsk, Kołobrzeg czy Łeba.

Chociaż turnusy w Polsce cieszą się ogromną popularnością, to w ostatnim czasie Polacy coraz chętniej wykorzystują długie weekendy, by udać się na zagraniczną wycieczkę. Ogromną popularnością cieszy się przede wszystkim city break do miast w Europie.

Czerwcówka 2024. Oto najtańsze kierunki w Europie

Dubrownik jest nazywany "perłą Adriatyku" 123RF/PICSEL

Eksperci platformy podróży ESky.pl postanowili wziąć pod lupę ceny połączeń lotniczych w tym czasie. Okazuje się, że na przełomie maja i czerwca do niektórych europejskich miast możemy polecieć w okazyjnej cenie. I to w obie strony.

Listę najtańszych kierunków obejmujących podróż samolotem w terminach wylotu 30 maja - 2 czerwca 2024, eksperci opracowali na podstawie opcji lotów tam i z powrotem zaprezentowanych w sekcji "Czerwcowy długi weekend w mieście" na stronie platformy.

Rzym, Wenecja, Piza, Paryż czy Dubrownik za mniej niż 400 zł od osoby? Okazuje się, że wcześniej zakupione bilety to gwarancja tańszej podróży. Dlatego jeśli zależy nam na organizacji "podróży budżetowej", lepiej nie zwlekać i kupić bilety już teraz. A jeśli mamy do dyspozycji nieco większy budżet - już za 100 zł więcej możemy polecieć do Aten i Walencji.

- Nasze wspólne badania z agencją GfK potwierdzają, że najwięcej podróżujących Polaków - 65 proc. rezerwuje city breaki od 1 miesiąca do ponad 3 miesięcy przed podróżą - wyjaśnia w komunikacie Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl.

- Wykupienie biletów lotniczych z takim wyprzedzeniem pozwala sporo zaoszczędzić, a z badań wiemy, że dla ponad połowy ankietowanych Polaków - 52 proc. okazyjna cena lotów to najważniejsza kwestia przy organizacji kilkudniowego wyjazdu - dodaje.

Gdzie można tanio polecieć? Jeden kraj zdominował listę

Listę najtańszych kierunków w czerwcu 2024 zdominowały Włochy. Jak wskazują eksperci, obecnie najtańsze opcje podróży samolotem na długi weekend w czerwcu - bilety do 400 zł za osobę tam i z powrotem - dotyczą kierunków takich jak Wenecja, Rzym i Piza. Na kolejnych miejscach uplasowały się Paryż i Dubrownik.

- Wyjazd do włoskich miast możemy zarezerwować już za 244 zł od osoby w przypadku Wenecji (31 maja - 4 czerwca 2024, Katowice - Treviso), 381 zł do Rzymu (31 maja - 4 czerwca 2024, Gdańsk - Rzym) i 390 zł dla jednego pasażera za podróż do Pizy (2 4 czerwca 2024, Wrocław - Piza) - podaje eSky.pl.

Rzym to jedno z najbardziej obleganych przez turystów miast 123RF/PICSEL

Za loty do Paryża w terminie 29 maja - 31 maja jedna osoba zapłaci 352 zł (wylot z podwarszawskiego Modlina i lądowanie na lotnisku w Beauvais). Z kolei lot w obie strony do Dubrownika w terminie 2-5 czerwca (Wrocław - Dubrownik) to koszt 389 zł od osoby.

Jeśli dysponujemy większym budżetem, w terminie od 2 do 5 czerwca możemy z Katowic polecieć do Aten. Wówczas koszt biletów dla jednej osoby w obie strony to 404 zł.

- Z kolei podróżników spragnionych hiszpańskiego słońca mogą zainteresować loty do Walencji. Ze stolicy Dolnego Śląska nad Morze Śródziemne dolecimy za 451 zł od osoby w dwie strony (2-5 czerwca 2024, Wrocław - Walencja) - sugerują eksperci platformy podróżniczej.

Dodają też, że ceny przedstawionych biletów mogą ulec zmianie z dnia na dzień - to efekt stosowania dynamicznego cennika przez linie lotnicze.

***

Źródło: Raport ESky.pl: "Czerwcówka za granicą od 244 zł za osobę. Tanio polecimy do Włoch, a także Paryża czy Dubrownika"

***

Nietypowe pomysły na wakacje. Ile zapłacimy? Interia.tv