Podchodząc do tego pytania w kontekście przepisów, to zdecydowana większość myjni samoobsługowych pozwala na mycie rowerów . Rzecz jasna, zanim skorzystamy z takiej myjni, powinniśmy zapoznać się z jej regulaminem , bowiem zdarzają się tego typu punktu usługowe, które zakazują mycia np. kładów, zwłaszcza mocno ubłoconych.

Zabieranie na myjnię własnych środków do mycia roweru może okazać się nietrafionym pomysłem. Wiele myjni nie pozwala na stosowanie swoich detergentów podczas korzystania z takiej usługi, o czym warto pamiętać.

Natomiast w kwestii tego, czy myjąc rower na myjni samoobsługowej, ryzykujemy jego uszkodzeniem , chociażby z uwagi na wodę wydostającą się z lancy pod bardzo dużym ciśnieniem, zdania są podzielone. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, warto wówczas stosować się do kilku zasad.

Rower myjemy od góry do dołu, by zaschnięty brud swobodnie spływał

Przystępując do mycia roweru na myjni samoobsługowej , nazywanej również myjnią ciśnieniową, korzystajmy wyłącznie z programu z czystą wodą , bez dodatku detergentów. Zawarta w szamponie chemia, która przeznaczona jest przecież do mycia samochodów, może negatywnie wpływać na odsłonięte, mechaniczne elementy roweru, dlatego lepiej unikać tego ryzyka.

Rower myjemy od góry do dołu, by zaschnięty brud swobodnie spływał. Ponadto nie należy zbliżać lancy do roweru, a strumień wody nie powinien być kierowany poziomo. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest aplikowanie wody na rower z góry, pod niewielkim kątem.