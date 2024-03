Piotr Stramowski o rolach u Patryka Vegi

Piotr Stramowski to aktor znany przede wszystkim z takich filmów jak: "Pitbull. Nowe porządki", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Botoks" czy "Pokusa". Artysta zapytany przez Katarzynę Zdanowicz, czy udział w projektach reżysera Patryka Vegi przeszkadza mu obecnie w karierze odpowiedział, że widzi plusy swojej decyzji.

"Role, które dostawałem, były tak odjechane, że to była dla mnie największa przyjemność grania tych postaci. (...) Tę szufladkę mam już wypełnioną i mam wrażenie, że więcej już tam nie wepchnę, więc chętnie eksploruję teraz inne pola. Piętna nie czuję, gdzieś ten Vega cały czas jest ze mną - w sensie ta praca, którą wykonałem z nim - i jestem za to bardzo wdzięczny. Jestem w innym miejscu i idę sobie dalej, jestem otwarty na kolejne projekty, chociażby jak serial "Bracia" - powiedział Piotr Stramowski.

Zdjęcie Piotr Stramowski opowiedział o planach zawodowych, ale i o życiu prywatnym / 123RF/PICSEL

Piotr Stramowski o relacjach z byłą żoną

Aktor postanowił także odnieść się do wątku poruszonego przez dziennikarkę i dotyczącego jego życia prywatnego, a mianowicie rozwodu z Katarzyną Warnke. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz przyznał, że z byłą już żoną rozstał się w zgodzie.

"Uważa, że mnie i Kasi się tak udało. To jest oczywiście proces, który trwa, i nie trwa miesiąc, dwa, pewnie dłużej. Dużo rzeczy jest powiązanych i energetycznie, i prawnie, pod każdym względem. Trzeba to po prostu przejść. Chciałbym, żebyśmy byli przykładem tego. (...) Nigdy nie wierzyłem w przyjaźń męsko-damską, ale w przyjaźń ze swoją ex -tak, wierzę. Wydaje mi się, że to jest możliwe" - twierdzi Piotr Stramowski.

Piotr Stramowski: Pogodziłem się z Sebastianem Fabijańskim

Piotr Stramowski przez wiele lat przyjaźnił się z aktorem Sebastianem Fabijańskim, ale w 2019 r. na ich relacji pojawiła się duża rysa. Fabijański skomentował przechadzkę Stramowskiego i jego ówczesnej żony, będącej wtedy w ciąży, po wybiegu modowym, co z kolei nie spodobało się Stramowskiemu. Panowie przestali się do siebie odzywać, ale jak wynika ze słów Piotra Stramowskiego - konflikt został już zażegnany.

"Pogodziliśmy się po czterech latach. (...) Spotkaliśmy się na ramówce, przez cztery lata się nie odzywaliśmy, podszedłem do niego i powiedziałem - To już chyba nie ma co się obrażać, szkoda życia" - wspomina Stramowski. I dodaje: "Byliśmy przyjaciółmi, jesteśmy kumplami".

"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast wideo, którego nowe odcinki co tydzień można oglądać na łamach Interii. W ramach cyklu topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.