Pierwsze święta na swoim. Proste przepisy na bożonarodzeniowe klasyki

Przygotowanie świąt to zadanie trudne i czasochłonne. Ci, którzy mają po raz pierwszy sami przyrządzić wszystkie potrawy, mogą poczuć się przytłoczeni ogromem pracy. Dlatego przedstawiamy wariacje na temat tradycyjnych świątecznych potraw w wersji uproszczonej.

Zdjęcie Zamiast klasycznego barszczu z uszkami na stole może się pojawić barszcz ukraiński /123RF/PICSEL

Barszcz czerwony

Składniki 1 kg buraków

2 litry bulionu

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

1 pomidor

500 g ziemniaków

2 łyżeczki soku z cytryny

1 puszka czerwonej fasoli

1 ząbek czosnku

2 listki laurowe

2 ziela angielskie

1 łyżeczka ziołowego pieprzu

5 łyżek śmietanki 30 proc.

3 łyżki oleju rzepakowego

Sól i pieprz

½ pęczka koperku

Przygotowanie:



Myjemy i obieramy warzywa, następnie je kroimy. Podsmażamy na oleju pokrojoną w kostkę cebulę, dodajemy marchewkę i pietruszkę. Stawiamy na ogień bulion, dodajemy do niego pokrojone w kostkę buraki i ziemniaki, a następnie podsmażone warzywa. Dodajemy fasolę, obrany ząbek czosnku oraz przyprawy.



Gdy zupa się zagotuje, zmniejszamy ogień i gotujemy pod przykryciem jeszcze 20 minut. Na końcu dorzucamy pokrojonego w kostkę pomidora i sok z cytryny. Śmietany i koperku dodajemy tuż przed podaniem, do zupy rozlanej na talerze.



Zdjęcie Pierogi są obowiązkowym elementem wigijijnego stołu / 123RF/PICSEL

Pierogi z grzybami i kapustą

Składniki na ciasto 500 g mąki pszennej typu 450

280 ml ciepłej wody

20 g masła

1 łyżeczka soli Składniki na nadzienie 1 litrowy słoik suszonych grzybów

1 kg kiszonej kapusty

3 cebule

1 marchewka

3 łyżki oleju

sól i pieprz

Przygotowanie:



Grzyby myjemy, wrzucamy do miski i zalewamy wodą. Odstawiamy je na noc, by zmiękły.

Na stolnicę wysypujemy mąkę, równomiernie posypujemy ją solą. Na środku kopca robimy dziurkę i stopniowo wlewamy do niej wodę. Powoli mieszamy wodę z mąką, dodajemy posiekane masło. Wyrabiamy ciasto przez około 15 minut. Powinno być miękkie i elastyczne. Wsadzamy je do miski, przykrywamy ją i odstawiamy na bok.

Grzyby wraz z wodą, w której się moczyły, przelewamy do garnka i gotujemy. Do wywaru dodajemy pokrojoną marchewkę. Doprawiamy pieprzem i solą. Kapustę gotujemy przez około 45 minut w oddzielnym garnku w 300 ml wody. W międzyczasie smażymy pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Gdy kapusta zmięknie, dokładnie odciskamy z niej wodę. Odcedzamy również grzyby i marchewkę. Mieszamy wszystkie składniki i siekamy je bardzo drobno. Na koniec dodajemy podsmażoną cebulkę i doprawiamy wszystko solą i pieprzem.

Wałkujemy ciasto na placek grubości 1-2 mm. Wycinamy szklanką kółka i nakładamy nadzienie łyżeczką. Sklejamy brzegi. Pierogi wrzucamy do wrzącej osolonej wody. Wyciągamy je łyżką durszlakową, gdy tylko wypłyną na powierzchnię.



Zdjęcie Zamiast karpia, za którym wiele osób nie przepada, warto podać dorsza / 123RF/PICSEL

Dorsz na pierzynce z batatów

Składniki 500 g filetu z dorsza

3 duże bataty

1 por

3 łyżki oliwy

¼ szklanki mleka

Szczypta kurkumy

Szczypta słodkiej papryki

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Bataty obieramy i gotujemy. Wrzucamy do garnka, zalewamy wodą, doprawiamy solą i gotujemy, aż staną się całkowicie miękkie. Por drobno siekamy i podsmażamy. Odcedzamy wodę z batatów, wrzucamy podsmażonego pora, dolewamy mleka i blendujemy na gładką masę. Filety z dorsza myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym. Posypujemy z obydwu stron solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewamy oliwę i smażymy rybę, aż się zarumieni. Pod koniec smażenia doprawiamy kurkumą i papryką. Wykładamy na talerz puree z batatów, na nie kładziemy kawałek dorsza.



Zdjęcie Sałatkę śledziową można podać z grzankami podsmażonymi na maśle / 123RF/PICSEL

Sałatka ze śledzia z jabłkami i ziemniakami

Składniki 400 g ziemniaków sałatkowych

500 g filetów śledziowych marynowanych

4 jabłka

250 g rukoli

1 czerwona cebula

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżki musztardy dijon

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki obieramy, kroimy na talarki i gotujemy w osolonej wodzie 20 minut. W tym czasie oczyszczamy cebulę i kroimy na piórka i wrzucamy do miski na sałatkę, dodajemy umytą rukolę oraz pokrojone na kawałki marynowane śledzie. Obieramy jabłka, kroimy je na ćwiartki, a następnie na talarki i dorzucamy do sałatki. Na koniec dodajemy ostudzone ziemniaki. Całość pokrapiamy sokiem z cytryny, dodajemy oleju i musztardy dijon. Doprawiamy pieprzem i solą.



Zdjęcie Zapach piernika przywodzi na myśl święta Bożego Narodzenia / 123RF/PICSEL

Chlebek piernikowy

Składniki 250 g mąki pszennej

1 jajko

150 ml mleka

300 g miodu

60 g masła

1 łyżeczka sody oczyszczonej

3 łyżki przyprawy piernikowej

Szczypta soli

Masło i mąka do posmarowania foremki

Przygotowanie:



Podgrzewamy mleko, dodajemy do niego miodu i masła. Zdejmujemy z ognia, gdy tylko zacznie się gotować. Do miski wsypujemy mąkę, sodę, przyprawę oraz sól. Mieszamy suche składniki, a następnie wlewamy do nich ostudzone mleko. Miksujemy całość parę minut. Dodajemy jajko i miksujemy, aż masa zrobi się całkowicie gładka. Foremkę keksową smarujemy masłem i podsypujemy. Wypełniamy ją ciastem. Pieczemy około 40 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza.