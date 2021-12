Fundacja Psi Los wraz z portalem Interia.pl serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IX edycji ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. W zbiórce biorą udział wybrane schroniska, przytuliska oraz fundacje z całej Polski. Akcja trwa do 31 grudnia 2021 roku.



Ambasadorką akcji już od kilku lat jest Anna Dymna. Zobaczcie jej niezwykle świąteczny, piękny apel, który przygotowała dla nas wraz z podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", do której wsparcia również gorąco zachęcamy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dołącz do akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc"! INTERIA.PL

Jak możesz pomóc?

Zdjęcie Do akcji Fundacji "Psi los" włączyła się Anna Dymna / Jarek Praszkiewicz / Agencja FORUM

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!



Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Reklama

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Przelewu możesz także dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów bankowych klikając TUTAJ

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie akcji pod adresem:

www.burek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!

Wyślij SMS o treści BUREK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Na poniższej mapie znajdziesz wszystkie miejsca biorące udział w naszej akcji. Sprawdź, kogo możesz wesprzeć:

Zdjęcie Mapa miejsc, w których pomagamy / materiały prasowe

O naszej akcji...

Wytypowane przez nas miejsca zapewniają tymczasowy dom dla wielu bezdomnych i niechcianych zwierząt. Trafiają tam nie tylko "ofiary mrozu", ale także czworonogi które zagubiły się i czekają na swoich dotychczasowych właścicieli lub zostały porzucone. To miejsca, do których przyjmowane są także zwierzęta w kiepskiej kondycji, potrzebujące opieki, ciepła, czasem kosztownego leczenia i dobrej jakości pożywienia.



Osoby opiekujące się czworonogami starają się zapewnić swoim podopiecznym jak najlepsze warunki bytowania, fachową opiekę i bezpieczeństwo. Pomóżmy im w tej ważnej misji!

Zdjęcie Weź udział w akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc" / 123RF/PICSEL

Z roku na rok organizowana przez nas ogólnopolska akcja "Burek sam nie poprosi o pomoc" cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko Darczyńców ale także firm, które w czasie trwania zbiórki przekazują oferowane przez siebie produkty, które następnie przeznaczamy dla jednego lub kilku miejsc biorących udział w naszej akcji.



Dołączają do nas także większe i mniejsze media pisząc i informując opinię publiczną. Dzięki zaufaniu Darczyńców oraz nawiązaniu współpracy z mediami każdego roku suma, którą udaje się zebrać jest coraz większa. W ubiegłym roku zebraliśmy 236 568,04 PLN. Czy w tej edycji uda się nam pobić ten rekord?

Zdjęcie Weź udział w akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc" / 123RF/PICSEL

Zobacz także:

Apel Renaty Przemyk



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Moczka piernikowa Polsat