Aby uniknąć infekcji, jedz produkty bogate w cynk

Poprawia pamięć oraz kondycję skóry, wpływa na przyswajanie witamin, zapobiega demencji. Cynk odgrywa w naszym organizmie niebagatelną rolę.

Zdjęcie Szczególnie podczas pandemii powinniśmy zadbać o dietę bogatą w cynk /123RF/PICSEL

Do wielu korzyści, jakie zapewni nam dieta wzbogacona o zawierające cynk produkty, należy także wzmocnienie odporności. Ta zaś jest szczególnie istotna w dobie pandemii.

Choć w ludzkim organizmie znajdują się śladowe ilości cynku, odgrywa on bardzo ważną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Ten niepozorny mikroelement bierze udział w wielu kluczowych dla zdrowia procesach.



Uczestniczy on w przemianach węglowodanów, tłuszczów i białek, poprawia pamięć i koncentrację, zapobiega demencji, wzmacnia również włosy, paznokcie oraz skórę, chroniąc komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.



Wszechstronne działanie cynku obejmuje także wsparcie systemu odpornościowego, co w związku z pandemią czyni z niego obecnie jeden z najważniejszych pierwiastków i składników naszej diety.



Już w latach 70. XX wieku naukowcy z National Academy of Sciences uznali cynk za fundamentalny składnik metabolizmu komórkowego. Po latach dowiedziono w licznych badaniach, że jego korzystny wpływ na ludzkie zdrowie przejawia się m.in. we wzmocnieniu odporności.