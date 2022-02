Ponad sto lat temu uratował tysiące dzieci. Wszystko dzięki... zupie

W 1874 na terenie dzisiejszej Lublany na Słowenii, a ówczesnego Laibach należącego do Austro-Węgier, przyszedł na świat Ernst Moro. Kilkadziesiąt lat później świat poznał go jako pioniera w dziedzinie pediatrii.

Większość czytelniczek i czytelników może kojarzyć go ze względu na określenie Odruch Moro. To właśnie ten lekarz opisał po raz pierwszy obserwowany u noworodków odruch nagłego prostowania kończyn, przy jednoczesnym wygięciu pleców i odchyleniu głowy, po którym następuje zaciśnięcie pięści i objęcie klatki piersiowej.

Ale prace na temat tego zjawiska to nie jedyne osiągnięcie Moro. Austriacki lekarz opisał także objawy zespołu jelita drażliwego u dzieci, wprowadził pojęcie trymestru ciąży czy opracował tzw. mleko Moro, składające się z mleka, mąki, masła i cukru.

Najcenniejszym jednak było odkrycie, które pozwoliło uratować życie tysiącom dzieci na całym świecie.

Zdjęcie Moro zapisał się na kartach historii wieloma osiągnięciami w dziedzinie pediatrii / wikipedia.pl / Wikimedia

Na początku XX wieku nadal ogromnym problemem była wysoka śmiertelność niemowląt. Główną przyczyną zgonów nowo narodzonych dzieci była biegunka.

Moro pracował nad lekarstwem i w pewnym momencie wpadł na prosty, acz jak się okazało, niezwykle skuteczny pomysł. Mianowicie pediatra opracował... przepis na zupę. Zupa składała się z trzech składników: marchwi, wody i soli i miała postać kremu, jako że warzywo musiało być wcześniej ugotowane, rozmiękczone i starte na papkę.

Zdjęcie Zupa skutecznie zapobiegła biegunkom u dzieci / 123RF/PICSEL

Nietypowa idea okazała się strzałem w dziesiątkę. Związki zawarte w marchwi uniemożliwiły bakteriom odpowiedzialnym za biegunki na osiadanie w jelitach i gromadzenie się w wątrobie. Mieszanka wody, witamin dostarczanych przez warzywo i soli skutecznie uzupełniła braki wywołane rozwolnieniem.

Zupa z marchwi stosowana jest do dzisiaj. Co prawda nie tak powszechnie, jako że medycyna ma dostęp do o wiele skuteczniejszych leków, ale nadal jej podawanie jest wskazane - nie tylko w przypadku dzieci.

