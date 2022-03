Smart TV: jakie możliwości mają nowoczesne telewizory?

Artykuł z ekspozycją partnera

Jeszcze kilkanaście lat temu telewizor był po prostu urządzeniem umożliwiającym oglądanie programów. Dziś Smart TV w większym stopniu przypomina smartfon bądź tablet: posiada między innymi moduł Wi-Fi, gniazdo LAN czy zaawansowany procesor. Przekłada się to na stałą łączność z internetem, nowoczesne oprogramowanie oraz samodzielny system operacyjny. Innymi słowy, użytkownicy zyskują dostęp do najróżniejszych interaktywnych funkcji, wielu aplikacji czy internetowej telewizji. Ale to nie wszystko! Niektóre modele umożliwiają wręcz sterowanie podłączonymi urządzeniami w całym domu, jak choćby oświetleniem. A producenci sprzętu wciąż wpadają na nowe pomysły i zaskakują swoją kreatywnością.

Nowy wymiar rozrywki

Telewizory Smart TV otwierają przed użytkownikami dostęp do rozrywki na zupełnie innym poziomie. Dość powiedzieć, że wrażenie mogą robić fabrycznie zainstalowane aplikacje (a do pobrania jest ich dużo więcej). Te dają możliwość oglądania różnego rodzaju serwisów streamingowych, a duża konkurencja na tym polu oznacza coraz atrakcyjniejszą i bogatszą ofertę filmów oraz seriali.

Większość modelów telewizorów Smart TV wyposażona jest ponadto w przeglądarki internetowe. A czytanie interesujących nas stron czy sprawdzanie mediów społecznościowych na dużym ekranie jest dużo przyjemniejsze niż na niewielkim smartfonie. Telewizory Smart TV można również sparować z telefonem, a następnie szybko i bezprzewodowo przesyłać muzykę czy zdjęcia. Wygodniejsze jest także sterowanie. Można to robić już nie tylko za pomocą pilota, lub smartfona. Smart TV to także rozwiązanie, umożliwiające wręcz kontrolowanie całego mieszkania - jeśli podłączymy do niego kompatybilne gadżety.

Rewolucja, która dzieje się na naszych oczach

Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy warto zdecydować się na zakup smart TV, dodajmy, że może to być nieuniknione. Otóż z końcem czerwca w całym kraju będzie już dostępny nowy standard nadawania programów telewizyjnych DVB-T2. W praktyce oznacza to choćby wyższą rozdzielczość (HD lub nawet 4K), lepszej jakości dźwięk (Dolby Atmos) czy dostęp do większej liczby kanałów.

Wymogi standardu DVB-T2 spełniają wszystkie nowe modele telewizorów Samsung. A to nie wszystkie zalety smart TV oferowanych przez producenta. Dostępna w wersjach QLED (na przykład Q67A czy Q77A) technologia Quantum Dot sprawia, że oglądanie filmów, sportu czy granie w gry staje się doznaniem jeszcze bardziej intensywnym. Wszystko dzięki jakości obrazu, który wypełnia się miliardem odcieni kolorów. Szeroki kąt widzenia pozwala natomiast na lepsze zaprezentowanie szczegółów. Telewizory z serii Crystal UHD to nie tylko wszystkie najważniejsze funkcje, jakie oferują najnowsze Smart TV, ale też opcja skalowania obrazu wyjściowego do rozdzielczości jak najbardziej zbliżonej do 4K czy tzw. upłynniacz ruchu, czyli rozwiązanie, poprawiające dynamikę prezentowanych wydarzeń (docenią to zwłaszcza fani sportowych widowisk).

Telewizory Smart TV to więc przede wszystkim stały dostęp do internetu, czyli właściwie niczym nieograniczona rozrywka. Nie jesteśmy bowiem zależni od tego, co jest aktualnie nadawane w telewizji. Sami decydujemy, co i kiedy oglądamy. Technologia Smart TV niewątpliwie odmieniła współczesny rynek telewizyjny. To rewolucja, która dzieje się na naszych oczach. I warto w tym uczestniczyć.

