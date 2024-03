Zagadki matematyczne mogą być sformułowane jako pytanie lub zadanie. Wymagają zastosowania logicznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów w celu znalezienia odpowiedzi. Mogą one dotyczyć różnorodnych obszarów danej dziedziny, takich jak algebra, czy geometria. To także świetny sposób na pobudzenie umysłu po zimie.

Jeśli nie podołałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Wiele osób jeszcze żyje zimowym okresem. Jeżeli jednak twój umysł jest już w pełnej gotowości do działania, to gratulacje! Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie łamigłówki. Jednak najpierw warto sobie przypomnieć kolejność wykonywania działań matematycznych. Najpierw zaczynamy od nawiasów, następnie przechodzimy do potęg i pierwiastków. Potem możemy zacząć wykonywać mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie i odejmowanie.