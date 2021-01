ŻYCIE I STYL |

Ciekawa znajomość, romans czy poważny związek? A może zmiana pracy i napływ gotówki? Przeczytaj swój horoskop na luty i dowiedz się, co szykują dla ciebie gwiazdy. Jeden znak powinien się mieć szczególnie na baczności!

Baran (21.03-19.04) Luty będzie bardzo nierównym miesiącem dla zodiakalnego Barana - w miłości czeka go powodzenie, ale w sferze zawodowej musi uważać, aby nie uwikłać się w trudną dla siebie sytuację. Uczucia Pierwsza połowa miesiąca będzie bardzo udana. Za sprawą słońca i Wenus we Lwie, Baran będzie pełen optymizmu i energii, którą zarazi partnera. Czeka go wiele radosnych chwil w związku, a jego relacja będzie pełna spokoju i harmonii. Uniknie poważnych kłótni, a dom rodzinny będzie dla niego miejscem, gdzie ukoi swoje nerwy po ciężkim dniu pracy. Samotne Barany mają szansę na poznanie kogoś ciekawego, szczególnie w miejscu pracy. Dlatego powinny zwracać uwagę na nowe osoby w swoim otoczeniu. Mają szansę nie tylko na romans, ale też na początek poważnej relacji. Kariera i finanse Choć w lutym Baranowi pieniędzy nie zabraknie, to musi być ostrożny i nie wydawać zbyt dużo. Na szczęście Wenus w Koziorożcu nakłoni Barana do bycia bardziej odpowiedzialnym – sam złoży sobie obietnicę, by więcej oszczędzać. Natomiast w pracy musi bardzo uważać, bo ktoś może Barana specjalnie okłamać i wprowadzić w błąd, by go upokorzyć. Dlatego Baran musi być czujny i nie wdawać się w niepotrzebne spory. Kompromis będzie kluczem do uniknięcia poważnych problemów w tym miesiącu. Jeśli Baran szuka nowej pracy lub pragnie awansu, to jest to dobry czas na podjęcie odpowiednich działań - wpływ Merkurego zapewni powodzenie w tej sferze. Zdrowie W tym miesiącu Baran musi bardzo uważać na swoje zdrowie. Grożą mu drobne infekcje, które w znacznym stopniu utrudnią mu życie. Ponadto, Baran powinien uważać, by nie doznać kontuzji, takiej jak skręcenie czy złamanie.