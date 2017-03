Oleje jak leki

Konopny, lniany i z wiesiołka. Są niezwykle bogate w kwasy tłuszczowe, antyoksydanty i witaminy.

Zdjęcie Dietetycy radzą, byśmy spożywali nie więcej niż 2 łyżki tego oleju dziennie /©123RF/PICSEL

Kupując olej, zwykle sięgamy po rzepakowy, słonecznikowy lub oliwę z oliwek. I dobrze, bo to wartościowe produkty. Warto jednak pamiętać i o innych, bardzo zdrowych i smacznych olejach - konopnym, lnianym czy z wiesiołka.

Reklama

Olej lniany, regularnie spożywany, szybko poprawi samopoczucie. Pozytywnie wpływa na cykl miesiączkowy kobiet, bo reguluje pracę układu hormonalnego. Łagodzi objawy przekwitania. Panom pomaga w leczeniu przerostu prostaty. Poprawia nastrój i przeciwdziała depresji, dostarcza bowiem budulca dla komórek mózgu. Ułatwia regenerację błony śluzowej przewodu pokarmowego, poprawia trawienie. Wielu specjalistów medycyny naturalnej zaleca go jako składnik diety antynowotworowej. Dietetycy radzą, byśmy spożywali nie więcej niż 2 łyżki tego oleju dziennie.

Równie zdrowy jest olej konopny. Ten staropolski specjał został nieco zapomniany. Teraz wraca do łask - i słusznie, bo pozytywnie wpływa na pracę serca, potrafi obniżać ciśnienie krwi, łagodzi stany zapalne stawów. Jest bardzo bogaty w działające przeciwzapalnie nienasycone kwasy tłuszczowe, które w tym właśnie oleju występują w najlepszej proporcji. Uzupełnia niedobory witamin A, C, E, B i minerałów, np. magnezu, wapnia, cynku. Dostarcza przeciwutleniaczy, aminokwasów i fitosteroli. Potrafi działać przeciwbólowo i regulować układ odpornościowy i hormonalny. Leczniczą dawką jest jedna łyżka stołowa dziennie.



Olej z wiesiołka też pomaga w wielu chorobach. Wspomaga odchudzanie, pomaga w chorobach reumatycznych, wzmacnia odporność. Chroni układ krążenia, bo przeciwdziała agregacji, czyli zlepianiu się płytek krwi. Jest zalecany w profilaktyce raka piersi, bo hamuje aktywność genu odpowiedzialnego za wzrost komórek rakowych. Wystarczy pół łyżeczki do herbaty (2-3 g oleju z wiesiołka dziennie) przez co najmniej 30 dni, by odczuć jego działanie.