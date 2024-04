Nadchodzi smutny maj dla emerytów. Chodzi o wysokość wypłat

Polscy seniorzy mogą jeszcze liczyć na czternaste emerytury, ale te wypłacone będą w drugiej połowie tego roku i wyniosą tyle, co minimalna emerytura, czyli 1 tys. 780 zł i 96 gr. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do 31 października 2024 roku rząd będzie musiał przyjąć rozporządzenie, w którym określi termin i kwotę "czternastki". Jeśli nic się nie zmieni, to trafi ona w pełnej wysokości do osób, których emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.