Pięć ważnych odkryć medycznych ostatni lat

Latka lecą, ale naukowcy nie próżnują! Dzięki ich ciężkiej pracy wiemy dziś naprawdę dużo o tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie.

1. ISTNIEJE DOBRY CHOLESTEROL (HDL)

To szczególnie pomyślna informacja dla osób zagrożonych miażdżycą. Dzięki dobremu cholesterolowi (HDL) ten zły (LDL) nie osadza się w tętnicach i nie tworzy blaszek. Aby było go jak najwięcej, należy jeść m.in. ryby.

2. CZOSNEK ZAPOBIEGA NIE TYLKO INFEKCJOM I PRZEZIĘBIENIOM



Okazuje się, że pikantne ząbki są bogate w związki siarki, które chronią nas przed tzw. wolnymi rodnikami. Dzięki temu jesteśmy mniej podatni na schorzenia, takie jak np. ch. Parkinsona, i wolniej się starzejemy. Sos czy zupa z czosnkiem to jest to!



3 . PRÓCHNICA JEST GROŹNA DLA SERCA



Te same bakterie, które powodują ubytki w zębach, mogą stać się przyczyną zapalenia wsierdzia. Aby nie zdążyły się przenieść z krwią do serca, powinniśmy regularnie kontrolować zęby u dentysty



4. UDANY ZWIĄZEK WYDŁUŻA ŻYCIE



I to nawet o 10 lat! Powoduje też, że jesteśmy zdrowsi i rzadziej miewamy poważne problemy ze zdrowiem. Prawdziwie bliska, oparta na wzajemnej miłości i zaufaniu relacja to najlepszy lek na wszelkie bolączki!



5. WRZODY TO NIE STRES, A BAKTERIA



Nazywa się Helicobacter pylorii i, na nasze szczęście, ginie pod wpływem antybiotyków. Aby się jej pozbyć, trzeba je przyjmować 2 razy dziennie przez 7, 10 lub 14 dni.

