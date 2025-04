Nieproszone rady to zjawisko, z którym spotykamy się niemal każdego dnia. Dlaczego ludzie tak chętnie dzielą się swoimi "mądrościami" , nawet jeśli o to nie prosimy?

Słuchaj ludzi, którzy wiedzą, co mówią i to najlepiej z pierwszej ręki, z własnych doświadczeń, a nie z zasłyszanych opowieści.

Karolina Gorczyca-Barszczewska dodaje: "Jeśli zastanawiasz się, czyich rad posłuchać, to zwróć uwagę po pierwsze na to, jakie rezultaty osiąga osoba która ci radzi, w obszarze którego dotyczą te rady. Przyjmuj i stosuj rady od tych osób, które mają rezultaty przynajmniej tak dobre albo lepsze od tych, jakie ty chcesz mieć."

Pamiętaj, że asertywność i umiejętność stawiania granic to klucz do zdrowych relacji z innymi ludźmi. Zadawaj też pytania, które zmuszają do refleksji : "Dlaczego uważasz, że potrzebuję rady w tej sprawie?".

Ograniczaj informacje o swoim życiu, by zmniejszyć liczbę okazji do udzielania rad. Nie mów za dużo, bo im więcej zdradzasz informacji ze swojego życia, i im bardziej te informacje są drobiazgowe, tym jest to większa zachęta do komentowania.