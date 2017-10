Szczepić się czy się nie szczepić?

Blisko 90% Polaków nie szczepi się przeciw grypie – wynika z danych Centrum Badań Opinii Społecznej. Tymczasem, zdaniem lekarzy, to najskuteczniejsza metoda zapobiegania tej chorobie. U progu sezonu grypowego poznaj fakty i mity na temat szczepień.

Grypa to jedna z najczęstszych chorób, które dotykają co roku miliony Polaków. Do zakażenia dochodzi zwykle drogą kropelkową, gdy chory kaszle lub kicha. W ten sposób wirusy łatwo namnażają się i przenoszą z jednej osoby na drugą. Zdaniem lekarzy najlepszą profilaktyką są szczepienia. Tymczasem z ubiegłorocznych badań CBOS wynika, że 87% Polaków nie planowało szczepić się przeciwko grypie.

Szczepienia to najlepsza profilaktyka grypy - FAKT

Każdego roku na całym świecie grypą zaraża się nawet 10% osób dorosłych i 30% dzieci.

- Według Światowej Organizacji Zdrowia szczepionki są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie i jej groźnym powikłaniom. Niestety, jak wynika z badań, Polacy najczęściej się nie szczepią - mówi lek. med. Mariola Madler-Litera, specjalista medycyny rodzinnej, współzałożycielka NZOZ "Twój Lekarz".

W ubiegłym roku przeciwko grypie zamierzało zaszczepić się 6% przebadanych przez CBOS Polaków, a w momencie badania 6% z nich deklarowało taki zamiar. Dla porównania w Europie Zachodniej ten współczynnik jest wielokrotnie wyższy. Na przykład w Holandii i Wielkiej Brytanii wynosi około 70%.

Nie ma znaczenia, kiedy się zaszczepię - MIT

W naszej strefie klimatycznej najlepiej zaszczepić się od września do końca grudnia, czyli właśnie teraz.

- Chodzi o to, by zdążyć przed szczytem zachorowań, który w Polsce obserwowany jest od stycznia do końca marca - zauważa lek. med. Mariola Madler-Litera.

Po podaniu szczepionki układ immunologiczny organizmu wytwarza własną obronę. Odporność rozwija się w ciągu 2-3 tygodni i utrzymuje się przez 6-12 miesięcy. Szczepionki są skuteczne nawet w 90%.

Szczepienie należy powtarzać co roku - FAKT

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia opracowuje nowy skład szczepionki, aby dopasować go do szczepów krążących aktualnie w populacji.

- Obecnie dostępne są tak zwane czterowalentne szczepionki, które chronią przed czterema szczepami wirusa - dwoma typu A i dwoma typu B. Atakują one drogi oddechowe, powodują gorączkę, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, bóle mięśni, uczucie zmęczenia, bóle gardła, kaszel - tłumaczy lekarz.

Kobiet w ciąży nie należy szczepić - MIT

- Grypa u kobiet w ciąży występuje częściej niż u innych osób i może przebiegać z zaostrzeniem objawów oraz powikłaniami. Szczepienie jest wymieniane jako priorytetowe i zalecane przez wszystkie międzynarodowe organizacje zdrowotne - mówi ekspert.

Polecane jest również wszystkim kobietom planującym, a także będącym w ciąży (szczególnie w drugim i trzecim trymestrze, kiedy najczęściej dochodzi do hospitalizacji ciężarnej w przypadku zakażenia wirusem grypy).

Każda zdrowa osoba może się zaszczepić - FAKT

- Szczepienia przeciw grypie mogą być podawane każdemu pacjentowi już od szóstego miesiąca życia, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Oczywiście każde podanie szczepionki poprzedza konsultacja lekarska - mówi lekarz medycyny rodzinnej.

Takiej profilaktyce powinny się poddać zwłaszcza zdrowe dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Szczególne wskazania dotyczą również seniorów, kobiet w ciąży, chorujących na choroby przewlekłe (na przykład astmę, cukrzycę, schorzenia sercowo-naczyniowe), osób z obniżoną odpornością i przebywających w dużych skupiskach (biurach, szkołach czy komunikacji zbiorowej).