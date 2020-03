Ciąża: Jeść to, na co mamy ochotę?

Wokół tego tematu narosło sporo mitów. Jak jest naprawdę z ciążowymi zachciankami?

Często pokusy na różnego rodzaju śmieciowe przekąski są spowodowane burzą hormonalną. Można temu zapobiec dbając o zbilansowaną dietę.



Nie powinno zabraknąć w niej białka, węglowodanów, składników mineralnych i kwasu foliowego.

Gdy posiłki będą tak skomponowane, nieodparta ochota na szkodliwe smakołyki powinna minąć.



Kobiety w ciąży często borykają się z brakiem żelaza i anemią. Warto badać regularnie poziom tego pierwiastka i dostarczać produktów bogatych w witaminy B12, B9 i B6.



Sięgajmy zatem po kaszę gryczaną, płatki owsiane, mięso z hodowli ekologicznych, groch, fasolę, orzechy brazylijskie, nasiona dyni, słonecznika i sezamu. A co z kiszonymi ogórkami? Śmiało po nie sięgajmy. Nie dość, że zawierają mnóstwo składników mineralnych, to mają sporo witamin C i żelaza.

