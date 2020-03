Najmniejsza mama na świecie

Ciąża jest wyjątkowym czasem w życiu każdej kobiety. W przypadku tej pani to także stan zagrażający życiu. Na szczęście dziś jest mama dwójki dzieci, choć okazało się, że to wyzwanie dla całej rodziny.

Mówi o sobie, że jest zwyczajną dziewczyną, tylko upchniętą w zbyt małym ciele

Jestem zwyczajną dziewczyną, tylko niską



Cristianne Ray ze Seattle urodziła się z rzadką chorobą genetyczną, zwaną dysplazją układu szkieletowego. Z tego powodu mierzy tylko 83 cm, bo jej kości są krótsze, choć ma taką samą ilość mięśni, jak przeciętna kobieta.



Mówi o sobie, że jest zwyczajną dziewczyną, tylko upchniętą w zbyt małym ciele. Dodatkowo ma krótsza nogę, co utrudnia jej chodzenie. Jednak dzięki własnej determinacji i podejściu rodziców, wyrosła na szczęśliwą i w miarę niezależną kobietę.



Zawsze miała silny charakter i osoby, które ją spotykały, były zaskoczone jej pozytywnym podejściem do życia. Na swoim profilu na Instagramie umieściła motto: "Kocham życie i żyję jego pełnią".

Love story



Kiedy chodziła do szkoły średniej, poznała Jeremiego Bowdena. Na początku zwróciła uwagę na jego wielkie oczy i piękny uśmiech. Teraz nie wyobraża sobie życia bez niego. Jest jej prawą ręką w obowiązkach domowych i opiece nad dziećmi. Mężczyzna opracował swój własny sposób robienia zakupów z partnerką i córką. Wkłada je do wózka i jadą do wybranej części sklepu.



Cristianne przeszkadza, że wielu ludzi wpatruje się w nią intensywnie, jakby nie mogli odkleić od niej wzroku. "Jestem tylko niska" - chciałaby powiedzieć do gapiów. Przypuszcza, że wszyscy ci ludzie zastanawiają się, dlaczego ten młody, przystojny mężczyzna jest z niepełnosprawną dziewczyną.



Tymczasem Cristianne kocha Jeremiego i nic tego nie zmieni, nawet najbardziej negatywne komentarze ludzi na YouTubie na jej temat. Kobieta często czyta wpisy ludzi, że jest narzeczony jest jeden na milion, a ona za dużo narzeka i jest zbyt apodyktyczna.