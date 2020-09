Dotychczasowa królowa zdetronizowana, nowa liderka wyłoniona. Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło listę najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszym półroczu 2020 roku. Zmiany tylko w żeńskiej czołówce.

Zdjęcie Wybór imienia to prawdziwe wyzwanie. Lepiej nie kierować się modą, która przemija /123RF/PICSEL

Zaskoczenie? Jeśli tak, to nieduże. Od pewnego czasu wiadomo, że wśród imion dla dziewczynek główna rozgrywka toczy się między Julią a Zuzanną. Za to na szczycie listy imion męskich bez zmian.

Wybór odpowiedniego imienia dla syna lub córki to prawdziwe wyzwanie. Pamiętaj, jeśli nie chcesz zafundować pociesze traumy, być może i na całe życie, nie ulegaj chwilowym modom ani urokowi serialowych bohaterów. Na szczęście wygląda na to, że w kraju nad Wisłą rodzice stawiają na klasykę i dbają o to, by dziecko za kilka lat mogło przedstawić się głośno i wyraźnie.

Oto lista imion żeńskich opublikowana przez Ministerstwo:

Julia - 3649

Zuzanna - 3639

Zofia - 3588

Hanna - 3364

Maja - 3244

Lena - 2633

Alicja - 2564

Oliwia - 2395

Maria - 2372

Laura - 2049

Oraz zestawienie najpopularniejszych imion dla chłopców:

Antoni - 4037

Jan - 3823

Jakub - 3614

Aleksander - 3541

Franciszek - 3499

Szymon - 3107

Filip - 2744

Mikołaj - 2587

Stanisław - 2522

Wojciech - 2416

Oczywiście nie zabrakło też bardziej oryginalnych wyborów. W tym roku USC zarejestrowały m.in. Platona, Tymura i Soraję. Czasami, w sytuacjach spornych, wypowiada się Rada Języka Polskiego. USC zapoznaje się z jej opinią, lecz to on ma głos decydujący. Wszystko po to, aby w przyszłości oszczędzić dziecku przykrości oraz kłopotliwych sytuacji.