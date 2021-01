Nie czytasz? Niedobrze

Nikt nie ma wątpliwości, że czytanie książek to bezmiar korzyści. Obecność lektury jest szczególnie ważna w życiu dzieci. Pamiętajmy, że mała książka buduje wielkiego człowieka. Niestety nie każdemu z książką jest po drodze. Czy można temu zaradzić? Jak zachęcać dzieci do czytania?

Zdjęcie Daj dziecku dobry przykład - niech często widuje się z książką. To zaprocentuje! /123RF/PICSEL

Jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, dziś książka ma wielu konkurentów. O ile dzieci chętnie oglądają bajki i filmy czy grają na komputerze, o tyle nie każde lubi czytać. Co robić, a czego nie, by to zmienić? Jak zachęcać dzieci do czytania? Co jest ważne?

Dobry przykład i właściwe nastawienie

Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladowanie. Ich pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami są rodzice. To dlatego szalenie ważny jest przykład, jaki mama i tata dają na co dzień, także w kontekście książek.

Jeżeli maluch dorasta wśród książek, a i widzi, że rodzice czytają i lubią to robić, sięganie po nie wydaje mu się czymś naturalnym. Czytający rodzice zarażają dzieci miłością do książek.

Nie mniej ważne jest pozytywne nastawienie. Jeśli tata o książkach wypowiada się pogardliwie i mówi, że lepszy jest film, a i mamy z książką w ręku dziecko nie widzi, to nie pokocha czytania.

Dziecięca biblioteczka

Dzieci muszą otaczać się książkami. Nie powinny jednak widzieć w nich elementów dekoracyjnych mieszkania, choć bez wątpienia regał pod sufit wypełniony książkami wygląda atrakcyjnie i stylowo.

Książki przeznaczone dla dzieci powinny być ustawione tak, by młody czytelnik mógł po nie swobodnie i w każdej chwili sięgać. Dziecięcia biblioteczka powinna być dla młodego czytelnika nieustannie dostępna.

Co powinno znaleźć się w dziecięcej biblioteczce? Wiele różnych tytułów i formatów, by dziecko miało z czego wybierać. To zdecydowanie wpływa na atrakcyjność spędzania wolnego czasu z książkami. Dziecięce lektury muszą być różnorodne.

Wyprawy do biblioteki i księgarni

Bardzo ważne jest kupowanie dzieciom książek (np. nabywanych dzięki rekomendacjom), ale i wspólne wyprawy do księgarni. Kontakt z książka jest ważny, tak samo jak czytelnicze wybory. Warto do tego zachęcać.

Fantastycznym pomysłem jest również korzystanie z bibliotek. Przebywanie w pomieszczeniach, które wypełniają książki, tworząc niepowtarzalną atmosferę, to przeżycie, które pielęgnuje miłość do literatury i buduje piękne wspomnienia.

Wspólne czytanie

Książki należy czytać dzieciom od najmłodszych lat. Warto wypracować codzienny nawyk wspólnego czytania, na przykład przed snem. Taki rytuał nie tylko porządkuje życie i pozwala się wyciszyć, ale i buduje pożądany nawyk czytania. Aby rozkoszować się pielęgnowaniem rodzinnej tradycji czytelniczej, warto zadbać o oprawę. Bardzo ważna jest stała pora dnia, miła atmosfera i brak pośpiechu.

Rozmowy o książkach

O książkach trzeba rozmawiać, przeżywać je, omawiać. To naprawdę ważne. W zależności od wieku, przeglądając czy czytając wspólnie tekst, warto pytać dziecko o różne rzeczy: co widzi na obrazku, co sądzi o postępowaniu bohatera, jakie emocje wyrażają namalowane postaci czy jakie inne zakończenie mogłaby mieć dana historia. Pytania do przeczytanych treści mogą stać się pretekstem do rozmowy lub poszerzania wiedzy na jakiś temat.

Czytelnicze interakcje

Po zakończeniu lektury książkę można przeżywać jej treść w jeszcze inny sposób. Można, na przykład łącząc ją z różnymi twórczymi aktywnościami. Warto zachęcać dziecko do tworzenia ilustracji, rysunków, krzyżówek, rebusów czy labiryntów lub zaprojektowania gry, która będzie się rozgrywać w świecie opowieści.

Dobre i ciekawe książki

Ponieważ książki stają się dziecku szczególnie bliskie wtedy, kiedy pomagają mu poznać i zrozumieć otaczający go świat, rozwijają jego zainteresowania lub są wsparciem w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, warto sięgać po różne tytuły. Nie należy tym samym obawiać się topowych pozycji i literatury współczesnej. Owszem, niektóre mogą wydawać się nam niewarte uwagi, jednak wiele z nich, z jakiegoś powodu, zdobywa serca czytelników.

Kompromisy

Wiadomo, że najwspanialsze są książki papierowe. Jednak e-book to też książka. Mało tego! Może okazać się, że w tej wersji lektura może okazać o niebo bardziej atrakcyjna i wciągająca. Warto mieć to na uwadze.

Jeśli dziecko, pomimo starań, nie pała miłością do literatury, warto pójść na kompromis i podsuwać mu do przeglądania komiksy, czasopisma lub ciekawe audiobooki do przesłuchiwania. To zawsze jakaś namiastka literatury.

