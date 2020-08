GWIAZDY |

Jeszcze kilka lat temu waga wydawała się jedynym wyznacznikiem tego, jak prezentuje się sylwetka. Teraz, po licznych apelach trenerów, nie jest to wcale takie oczywiste – wszak swoje ważą też mięśnie, wiele zależy od wzrostu oraz typu sylwetki. W procesie odchudzania najistotniejsze są dziś regularne pomiary obwodów (pasa, ramion, ud itd.).

Być może dzięki tej zmianie myślenia polskie gwiazdy nie boją ujawniać się, ile ważą i właśnie te informacje zebraliśmy dla was w tej galerii. Pamiętajcie jednak, że waga (o ile nie jest skrajnie niska) nie powinna być wyznacznikiem tego, w jakiej ktoś jest formie. Warto podejść do niej wyłącznie jako do ciekawostki i pamiętać, że w każdej chwili może się zmienić.