Polskie gwiazdy lubią modę i coraz śmielej z nią eksperymentują, choć nieobce są im wpadki i nie do końca przemyślane stylizacje. Niektóre z nich przeszły jednak do historii - oto dziewięć niezapomnianych kreacji polskich gwiazd, które wciąż wzbudzają emocje!

Kora Ikona polskiego rocka, charyzmatyczna wokalistka i utalentowana autorka tekstów. Kora zadebiutowała na wielkiej scenie w 1976 roku i szybko zapracowała sobie na miano jednej z najważniejszych postaci polskiego rocka. Obdarzona charakterystycznym stylem, szybko uznana została również za ikonę mody. Kora odważnie łączyła ze sobą style - do sukienki z india shopu zakładała skórzaną kurtkę, a do czarnych getrów i trampek... szaloną, zieloną perukę. To właśnie ta stylizacja z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1991 roku na zawsze utkwiła w pamięci fanom artystki.