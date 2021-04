GWIAZDY |

Księżna Kate jest niewątpliwie ulubienicą Brytyjczyków. Jej zaangażowanie w sprawy rodziny królewskiej i poświęcenie dla społeczeństwa jest zauważane i doceniane przez poddanych. Swoim zachowaniem na pogrzebie księcia Filipa zachwyciła światowe media - była niezwykle elegancka, cicha i starała się trzymać emocje na wodzy, ale jednocześnie okazała niezwykłe wsparcie mężowi, królowej i teściowi. Pod jeszcze jednym względem Brytyjczycy doceniają księżną Kate - zawsze wygląda fenomenalnie, niezależnie od okazji. Niektóre z jej kreacji zapadły wielbicielom Kate mocno w pamięć!

1 / 7

Royal Variety Performance, to coroczna gala, gdzie gośćmi honorowymi są członkowie rodziny królewskiej. To właśnie tam w 2019 roku księżna Kate zachwyciła publiczność swoim wyglądem. Obcisła, koronkowa kreacja była idealnie dopasowana do sylwetki księżnej. Kobieca odsłona Kate bardzo spodobała się poddanym.