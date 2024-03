W życiu osobistym nie ma co zastanawiać się nad czymś bez końca. Nie obracaj w głowie tej samej sytuacji po sto razy na wszystkie strony. Co można było zrobić, zostało zrobione, a czego się nie zrobiło, to już nie ma znaczenia. Gdy nie możesz ruszyć z miejsca, pamiętaj, że nie zawsze da się nikomu nie zaszkodzić. W finansach nie trać czasu na tych, co szukają wymówek.