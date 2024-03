W relacjach prywatnych przyjrzyj się swojemu pierwszemu zauroczeniu, zakochaniu. Czy to było uczucie szczęśliwe? A może kojarzy Ci się z wielkim rozczarowaniem? Miłość posiada zdolność nieustannego odradzania się. Nawet jeśli mamy za sobą wiele niepowodzeń, to świeżość nowego uczucia wciąż może zaskoczyć. W finansach widać pieniądze zarobione dzięki pasji.

W życiu osobistym możesz rozmawiać teraz z kimś o przeprowadzce, wyjeździe. W grę wchodzi nawet czasowa rozłąka, związek na odległość . Druga strona może zasłaniać się pracą czy podróżami, by nie musieć precyzować własnych uczuć. Uważaj na kłótnie, bo stałyby się pretekstem do zerwania. W finansach odwaga i energiczność mogą przynieść Ci duże korzyści.

W życiu osobistym przyjrzyj się swoim relacjom z matką lub z inną kobietą, którą zdarzyło Ci się bardzo kochać. Tamta historia może rzutować na Twoje obecne stosunki z ludźmi. W miłości musisz zmotywować do działania siebie albo kogoś. Rób to, pozostając w cieniu. W finansach trzeba będzie załatwić coś cudzymi rękami i wyrzec się autorstwa tego pomysłu.

W życiu prywatnym uważaj, aby to, o czym marzysz, nie przysłoniło Ci tego, co masz. Jeśli nie zamierzasz zmieniać swojej sytuacji, to nie ma co wzdychać do alternatywnej rzeczywistości. Jeśli jednak masz dosyć marazmu, to pojawi się ktoś, kto pomoże Ci się z niego wyrwać. W finansach zastanów się, czy nie przegapiasz ciekawej oferty.