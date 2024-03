Tarot na 27 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Cesarz

W życiu prywatnym ktoś może odwołać się do Ciebie jako do autorytetu. Zdobędziesz posłuch pokazując, że wiesz, co robisz. Nawet jeśli masz wątpliwości co do Waszego jutra, musisz je zatuszować. To nie jest czas, żeby okazywać trwogę i natarczywie pytać drugą stronę, co zrobić. W finansach możesz dokonać słusznego wyboru i objąć kierownicze stanowisko.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która stroni od kontaktów, nie chce miłości, wybiera samotność. To może być dobry moment, by przemyśleć swoje stosunki z dziadkami lub tymi osobami, które jako pierwsze przekazały Ci jakąś ważną prawdę o świecie. Czy to była słuszna nauka? W finansach możesz zebrać zyski z wieloletniej inwestycji.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 6 Denarów

W kontaktach osobistych wykaż się miłosierdziem. Ktoś może wydać Ci się nikczemny, jednak nie wszyscy mamy w życiu takie same szanse. Ludzie ukształtowani przez trudne okoliczności mogą chwytać się desperackich metod. Poświęć im tyle uwagi, ile musisz i nie pokazuj wzgardy. W finansach możesz dostać prośbę o dotację, rozważać wolontariat.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pilną, pracowitą, bardzo przywiązaną do swojego dziedzictwa. To człowiek, który nie wyjedzie daleko od rodziców. Może on odziedziczyć ziemię. Jeśli to będzie gospodarstwo rolne, to go raczej nie porzuci. Towarzystwo zaakceptuje takie, które chce pracować. W finansach możliwy będzie mistrzowski kurs.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 9 Mieczy

W życiu osobistym wystrzegaj się osób, które wpędzają Cię w poczucie winy, pomagają Twoim lękom rozbestwić się bez żadnej kontroli. W miłości zdarzają się trudne chwile, ale czy powinna być ona cierpieniem? Jeśli pomimo upływu czasu nie potrafisz kogoś zrozumieć, to nabierz do niego dystansu. W finansach trzeba nasłuchiwać wieści. Możesz dostać tajną wiadomość.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Gwiazda

W życiu osobistym to dobry moment, by kontynuować dzieło miłości. Po pierwszych randkach planuj kolejne, nie zaniedbuj kontaktowania się. Na tym etapie Druga Strona chce być podziwiana i oczarowywana niespodziankami, ciekawymi pomysłami na rozrywkę. Przyłóż się więc do randkowania! W finansach ktoś może zacząć przekonywać się do Twojego planu.

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 7 Denarów

W relacjach prywatnych nie zabiegaj usilnie o kontakt ani o czyjąś sympatię. Im bardziej nam na czymś zależy, tym mocniej skupiamy się na tym, że tego nie mamy. Życie wydaje się nam nie pełne, ogarnia nas desperacja. Twoja codzienność jest dobra, wystarczysz sobie. Gdy to zrozumiesz, inni zaczną do Ciebie lgnąć. W finansach rób swoje bez stresu, nie daj się poganiać.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Siła

W życiu prywatnym warto będzie przyjrzeć się dziś Twojemu podejściu do konfliktów. Czy różnica zdań kończy się często kłótnią? Czy zwrócenie uwagi odbierasz jako atak? A może to Druga Strona nie potrafi pójść na żaden kompromis? A jednak trzeba będzie spotkać się w połowie drogi. W finansach możesz zdobyć znaczny dochód dzięki pracy fizycznej lub zarządzaniu nią.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 5 Kielichów

W kontaktach prywatnych widać smutek, strapienie, strach, że popełniło się jakąś niedyskrecję, powiedziało lub zrobiło coś nie tak. Jeśli przeprosiny nie wystarczą, to znaczy, że ktoś potrzebuje jeszcze więcej czasu albo na dłuższą metę i tak nie byliście dla siebie odpowiednim towarzystwem. Nie ma co rozpaczać, nadejdą lepsze chwile. W finansach może dojść do strat.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która zdaje się twardo stąpać po ziemi, a jednak podejmuje dziwaczne decyzje. Gdy serce i rozum pozostają zwrócone ku przeszłości, dla teraźniejszości pozostaje niewiele uwagi. Ktoś może Ci świetnie doradzić w podstawowych kwestiach, ale nie w uczuciach. W finansach możesz otrzymać umorzenie kary lub długu.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Kapłan

W życiu osobistym warto poprosić kogoś o pomoc w rozstrzygnięciu sporu, wstawienie się, mediacje. Twoje kontakty z ludźmi staną się przyjemniejsze, jeśli ktoś ogólnie szanowany za Ciebie poręczy. Jeśli chcesz wejść do nowego, prestiżowego grona, musisz się kogoś ważnego "uczepić". W finansach możesz otrzymać zgodę na swój pomysł, ale wyrażoną nie wprost.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Świat

W życiu osobistym może zdarzyć się dziś coś, co wywoła uśmiech na Twojej twarzy. Ciepłe słowo, radosne spotkanie, błysk w oku, kiedy miniecie się na korytarzu czy na schodach. Jest tak wiele osób, które zachwycisz choćby przelotnie i co najmniej jedna, która chciałaby się Tobą fascynować już na stałe. W finansach możesz rozpocząć własny, lukratywny projekt.

Znaki Zodiaku. Sekrety perfekcyjnego partnera Interia.tv