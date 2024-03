Tarot na 28 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Sąd Ostateczny

W życiu osobistym możesz uwolnić się teraz od jakiejś swojej wielkiej tęsknoty albo żalu. Wybacz innym, wybacz sobie. Ci, których już przy Tobie nie ma, wypełnili swoją misję. Ich energia została uwolniona, aby mogli się rozwijać. Ty również wzniesiesz się na wyższy poziom. W finansach możesz otrzymać dobre wiadomości, spłacić kredyt, zakończyć umowę.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zaprowadzisz w jego życiu harmonię. Sztuką jest robienie trudnych rzeczy tak, by wydawały się one łatwe. Każdy ma problemy, nie każdy o nich mówi. Wybierz sobie zaufane grono znajomych do zwierzeń. Całej reszcie pokazuj pogodne oblicze. W finansach możesz podjąć dodatkową pracę, zyskać dochód z dwóch miejsc.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Królowa Buław

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą życzliwą, obdarzoną poczuciem humoru i zmysłowym urokiem. To czas, by sięgać po to, czego pragniesz i nie przepraszać za to. Jeśli chcesz relacji z pewną osobą, nie zastanawiaj się, co pomyślą o tym inni. Nie wszyscy mają obowiązek akceptować Twoje wybory. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 10 Denarów

W relacjach prywatnych warto proponować spotkania na świeżym powietrzu. Korzystny będzie wspólny wyjazd na wieś czy choćby spacer do parku. Odradzająca się natura może natchnąć Cię optymistycznie, wykrzesać z Ciebie tak potrzebny romantyzm. Naucz się pięknie opowiadać o ptakach czy roślinach, a zachwycisz. W finansach możesz wiele zyskać dzięki ekologii.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 8 Mieczy

W kontaktach prywatnych nie możesz zrobić tyle, ile chcesz, ale nie ma też mowy o totalnej bezradności. Nie działaj według zasady "wszystko albo nic". Dąż do kompromisu, przeczekaj. Nie masz wpływu na czyjeś decyzje, ale możesz określić, jak na nie zareagujesz. W finansach musisz pokonać sporo drobnych przeszkód. Nie będą one wielkie, uzbrój się w cierpliwość.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Królowa Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, której piękno i siła rozkwitają w ciszy i ciemności. Ten ktoś nie gra nigdy pierwszych skrzypiec na hucznej zabawie, nie jest duszą towarzystwa. Potrafi jednak słuchać, zadać właściwe pytania, a w odpowiednim momencie też dobrze doradzić. W finansach możesz cieszyć się skrytym wsparciem kobiety.

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która do celu dąży szybkim, stanowczym krokiem i... z zamkniętymi oczami. Niektóre życzenia należy wypowiadać ostrożnie, bo co, jeśli się spełnią? Kiedy instynkt cicho nakazuje się zatrzymać, to warto go posłuchać. W finansach ktoś ma wygórowane wymagania co do Twojej pracy, wyśrubowaną wizję sukcesu.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 2 Buław

W życiu osobistym ktoś oczekuje od Ciebie pewności siebie, wiary we własne siły. To nie jest czas, by stać w kącie i cierpliwie czekać, aż Cię zauważą. Nie umniejszaj swoich zalet. Połowa sukcesu w towarzystwie to umieć się odpowiednio "zareklamować". Nasze prawdziwe przymioty nie są tak ważne jak ich prezentacja. W finansach widać słuszny bunt przeciw ograniczeniom.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 8 Buław

W życiu prywatnym możesz spodziewać się namiętnego flirtu, nagłego zauroczenia. Wieści dotyczące miłości mogą spaść na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Jeśli w Twoich związkach osobistych panował przestój, to teraz sprawy zaczną się toczyć w przyspieszonym tempie. W finansach po szczęśliwy splot okoliczności może pchnąć do przodu Twoje interesy.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Słońce

W relacjach prywatnych pewna paląca dla Ciebie kwestia może zostać rozwiązana bardzo pomyślnie. Ktoś stanie zapewne po Twojej stronie, a przynajmniej nie będzie Ci przeszkadzał. Otoczenie może okazać się bardzo wyrozumiałe dla Twoich wyborów, z humorem podejść do słabości. Ty też tak zrób. W finansach zadbaj o nawiązanie nowych znajomości.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Cesarzowa

W relacjach prywatnych dbaj, aby nie zabrakło Ci tego, co daje poczucie bezpieczeństwa. To nie jest dobry moment na eksperymentowanie, przekraczanie granic, wychodzenie ze strefy komfortu. Jeśli jakiś temat jest dla Ciebie niewygodny, delikatnie go zmień. Konfrontacja nie ma teraz sensu. W finansach zgromadź zapasy, oszczędności, nie marnuj jedzenia.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: As Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wykorzystasz okazję, która Ci się nadarza. Związek wymaga pracy jak wszystko inne, a szczęście trzeba kuć niczym żelazo. Druga strona wysłała Ci już sporo sygnałów zachęty. Pora na Twój ruch. W stałym związku ktoś może zapytać, co zamierzasz wnieść do relacji. W finansach możesz otrzymać okazję dużego zarobku lub wygraną.

Znaki Zodiaku. Sekrety perfekcyjnego partnera Interia.tv