Tofu – przysmak niemal uniwersalny

KUCHNIA |

Szukajmy nowości, jadłospis trzeba urozmaicać. Choć dla wielu smak tofu nie będzie niczym zaskakującym, są i tacy, którzy dotąd go nie spróbowali. Warto to zmienić. Co cennego skrywa ten sojowy przysmak i dlaczego trzeba zachować umiar w jego spożywaniu?