Pięć kiczowatych trendów, które będą hitem 2021!

Moda na lata 90. wciąż ma się świetnie i wiele wskazuje na to, że rok 2021 również upłynie nam pod znakiem tej niezapomnianej dekady. Swoją reaktywację zapowiedziały kultowe girlsbandy, hitem jest makijaż rodem z tamtych lat, a styliści przekonują, że już dziś warto się zaopatrzyć w kilka modowych drobiazgów, które, niedawno wyśmiewane, dziś są absolutnym "must have"!