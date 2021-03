Najmodniejsze kurtki tej wiosny

MODA |

Choć tegoroczna wiosna nie napawa optymizmem, pandemia koronawirusa nie odpuszcza, a temperatury pozostawiają sporo do życzenia, styliści i projektanci nie próżnują! Wiosna przyjdzie i tak, a marzec to idealny miesiąc na porządki w garderobie i przygotowanie sprawdzonych, wiosennych zestawów. Zebrałyśmy dla was kilka najmocniejszych, modowych trendów, na pierwszy ogień idą dziś kurtki!