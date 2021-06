Pięć wiosennych kreacji Marceliny Zawadzkiej

MODA

Marcelina Zawadzka to była Miss Polonia, prezenterka i osobowość telewizyjna. To również wielbicielka dobrej mody, która świetnie odnajduje się w nowych trendach i wybiera z nich to, w czym czuje się i wygląda perfekcyjnie. Wybrałyśmy dla was kilka wiosennych stylizacji Marceliny - w której waszym zdaniem wygląda najlepiej?